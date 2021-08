News18 Hindi | August 25, 2021, 19:40 IST IND VS ENG: भारत सिर्फ 78 रन पर ढेर, विदेशी सरजमीं पर 'पहली बार' ऐसी शर्मनाक बल्लेबाजी! India vs England, 3rd Test: लीड्स टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया सिर्फ 78 रनों पर ढेर हो गई. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा सबसे कम स्कोर (India 3rd Lowest Test Score vs England) बनाया

1 / 6

नई दिल्ली. लॉर्ड्स टेस्ट में भारत ने जिस तरह से शानदार जीत दर्ज की थी, लीड्स में उतरते ही हालात पूरी तरह बदल गए. भारतीय टीम लीड्स टेस्ट (India vs England, 3rd Test) की पहली पारी में सिर्फ 78 रनों पर ढेर हो गई. एक से बढ़कर एक टेस्ट बल्लेबाजों से लैस टीम इंडिया का एक भी बल्लेबाज 20 रन तक नहीं पहुंच पाया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए. उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए. वो तो इंग्लैंड ने 16 रन अतिरिक्त दे दिये वरना भारतीय टीम 60-62 रनों पर सिमट जाती. (PIC: AFP)

2 / 6

बता दें इंग्लैंड के खिलाफ ये भारत का तीसरा सबसे कम स्कोर है. इससे पहले वो 1974 में लॉर्ड्स टेस्ट में 42 और 1952 में मैनचेस्टर में 58 रनों पर सिमट गई थी. अब पूरे 47 सालों के बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड में इतना शर्मनाक प्रदर्शन किया है. (AFP)

3 / 6

टेस्ट क्रिकेट में ये भारत का 9वां सबसे कम स्कोर है. बता दें पिछले ही साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया एडिलेड में महज 36 रनों पर सिमट गई थी. हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने जबर्दस्त वापसी करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. (AFP)

4 / 6

भारतीय टीम ने अपने अंतिम 5 विकेट सिर्फ 11 रनों पर गंवा दिये. एक समय टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 67 रन था लेकिन इसके बाद वो 78 रन पर ढेर हो गई. (AP)

5 / 6

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो भारत दूसरी बार 100 से कम स्कोर पर ढेर हुआ है. इंग्लैंड भी दो बार 100 से कम स्कोर पर ऑल आउट हुआ है. (AFP)

6 / 6

टेस्ट की पहली पारी में ये भारत का इंग्लैंड के खिलाफ सबसे कम स्कोर है. यही नहीं विदेशी धरती पर पहली पारी में ये भारतीय टीम का सबसे कम टेस्ट स्कोर भी है. इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 4 बार और 100 से कम रनों पर ऑल आउट हो चुकी है. टेस्ट की पहली पारी में उसका सबसे कम स्कोर 75 रन है, जो कि 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बना था. (PC-AP)