News18 Hindi | September 02, 2021, 12:44 IST IND vs ENG: आज से 2 सबसे सफल कप्तान आमने-सामने, रूट करेंगे रणतुंगा और मिस्बाह की बराबरी India vs England Test Series: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेला रही है. सीरीज का चौथा टेस्ट (IND vs ENG) आज से ओवल में खेला जाएगा. सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. विराट कोहली (Virat Kohli) और जो रूट (Joe Root) अपने-अपने देश के टेस्ट के सफल कप्तान हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट (IND vs ENG) आज से यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है. ओवल में होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों में बदलाव संभव है. सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. ऐसे में दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर 5 मैचों की सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी. 2018 में इंग्लैंड में खेली अंतिम टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 1-4 से करारी शिकस्त मिली थी. (AP)

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भारत की ओर से टेस्ट में सबसे अधिक मैच जीतने वाले कप्तान हैं. उन्होंने भारत की ओर से अब तक 64 टेस्ट में कप्तानी की है. 37 में जीत मिली है, जबकि 16 में हार. 11 मुकाबले ड्रा रहे हैं. अन्य कोई भारतीय कप्तान 30 टेस्ट भी नहीं जीत सका है. महेंद्र सिंह धोनी 27 जीत के साथ दूसरे और सौरव गांगुली 21 जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं.(AP)

इंग्लिश कप्तान जो रूट (Jor Root) भी अपने देश के सफल कप्तान बन गए हैं. हेडिंग्ले में हुए तीसरे टेस्ट को जीतने के बाद रूट ने बतौर कप्तान 27 टेस्ट जीत लिए हैं. उन्होंने माइकल वॉन को पीछे छोड़ा. वॉन की कप्तानी में इंग्लैंड ने 26 टेस्ट जीते. रूट ने अब तक 55 टेस्ट में कप्तानी की है. 27 में इंग्लैंड की टीम जीती है. 20 में हारी है, जबकि 8 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. (AFP)

जो रूट ओवल में उतरते ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. यह बतौर कप्तान उनका 56वां टेस्ट होगा. इस तरह से वे श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक की बराबरी कर लेंगे. दोनों ने अपने-अपने देश के लिए 56-56 टेस्ट में कप्तानी की है. मिस्बाह को 26 टेस्ट में जीत मिली, जबकि रणतुंगा सिर्फ 12 टेस्ट जीत सके थे. (AP)

5 मैचों की टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो जो रूट ने कमाल का प्रदर्शन किया है. वे अब तक 3 टेस्ट की 5 पारियों में 127 की औसत से सबसे अधिक 507 रन बना चुके हैं. तीन शतक भी लगाया है. अन्य कोई बल्लेबाज 300 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है. वहीं विराट कोहली 25 की औसत से सिर्फ 124 रन बना सके हैं. वे एक ही अर्धशतक लगा सके हैं.(AP)

सीरीज में गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन टॉप पर हैं. वे अब तक 3 मैच की 6 पारियों में 19 की औसत से 16 विकेट ले चुके हैं. 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. 65 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 14 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. 64 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट रहा है. (AP)

ओवल मैदान के रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड ने यहां 102 टेस्ट खेले हैं. उसे 43 मैच में जीत मिली है, 22 टेस्ट हारे हैं. 37 मुकाबले ड्रॉ रहे. दूसरी ओर टीम इंडिया ने यहां 13 टेस्ट खेले हैं. एक में जीत मिली है, 5 टेस्ट में हार मिली. 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. टीम इंडिया इस मैदान पर 50 साल से टेस्ट नहीं जीत सकी है. ऐसे में उसके लिए वापसी आसान नहीं रहने वाली.(AP)