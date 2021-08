IND vs ENG: विराट कोहली और बुमराह बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर, सचिन और कपिल पीछे छूटेंगे

News18 Hindi | August 25, 2021, 16:51 IST IND vs ENG: विराट कोहली और बुमराह बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर, सचिन और कपिल पीछे छूटेंगे India vs England Third Test: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टीम इंडिया तीसरे टेस्ट के लिए तैयार है. पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs ENG) में भारत 1-0 से आगे है. तीसरे टेस्ट में कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं.

भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच तीसरा टेस्ट 25 अगस्त बुधवार से शुरू हुआ. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया (Team India) 1-0 से आगे है. इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. हेडिंग्ले मैदान पर यह टेस्ट खेला जा रहा है. इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. (AP)

विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर (टेस्ट, वनडे, टी20) की बात करें तो वे इस मैच से पहले 487 पारियों में 22,937 रन बना चुके हैं. 70 शतक और 115 अर्धशतक लगा चुके हैं. वे 23,000 रन से सिर्फ 63 रन दूर हैं. वे तीसरे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. अभी सबसे तेज 23,000 रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के नाम है. उन्होंने 522 पारियों में ऐसा किया है. यानी कोहली 500 से कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. कोहली हालांकि तीसरे टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 7 रन बना सके. वे दूसरी पारी में यह कारनामा कर सकते हैं. (AFP)

वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 खिलाड़ी 23,000 रन के आंकड़े को छू सके हैं. विराट कोहली ऐसा करने वाले 7वें खिलाड़ी बन सकते हैं. सचिन तेंदुलकर 34,357 रन के साथ टॉप पर हैं. श्रीलंका के कुमार संगकारा (28016) दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (27483) तीसरे, श्रीलंका के महेला जयवर्धने (25957) चौथे, दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस (25534) पांचवें और भारत के राहुल द्रविड़ (24208) छठे नंबर पर हैं. (sachin tendulkar Instagram)

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर की बात की जाए तो वे 22 टेस्ट में 95 विकेट ले चुके हैं. वे हेडिंग्ले में 5 विकेट और ले लेते हैं तो उनके 100 विकेट भी पूरे हो जाएंगे. ऐसे में वे सबसे कम टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन जाएंगे. पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने 25 टेस्ट में यह कारनामा किया था. (AP)

भारत की ओर से टेस्ट में सबसे कम मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) के नाम है. उन्होंने 18 टेस्ट में यह कारनामा कर दिया था. हालांकि अश्विन को सीरीज के पहले 3 टेस्ट में माैका नहीं मिला है. उनकी जगह रवींद्र जडेजा उतरे हैं. (AP)

मौजूदा टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 12 विकेट लिए हैं. एंडरसन तीसरे टेस्ट में अब तक 3 विकेट ले चुके हैं. वे 12 विकेट लेकर बुमराह के साथ संयुक्त रूप से टाॅप पर हैं. मोहम्मद सिराज ने 11 विकेट लिए हैं. (AP)

पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो अब तक सिर्फ तीन ही गेंदबाज एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा कर सके हैं. इसमें जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह और ओली रॉबिनसन शामिल हैं. यानी इंग्लिश गेंदबाजों ने अब तक 2 बार यह कारनामा किया है. (AP)

केएल राहुल सीरीज में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वे 5 पारियों में 244 रन बना चुके हैं. एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है. इंग्लिश कप्तान जो रूट ने सबसे अधिक 386 रन बनाए हैं. (AFP)