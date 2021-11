IND vs NZ: अजिंक्य रहाणे खराब प्रदर्शन के बाद भी सचिन और कपिल को छोड़ सकते हैं पीछे, बस यह करना होगा

News18 हिंदी | November 23, 2021, 06:30 IST IND vs NZ: अजिंक्य रहाणे खराब प्रदर्शन के बाद भी सचिन और कपिल को छोड़ सकते हैं पीछे, बस यह करना होगा India vs New Zealand Test Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से शुरू हो रही है. इससे पहले टीम इंडिया (Team India) ने टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया था. पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कप्तानी करेंगे.













1 / 6

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Test Series) के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से शुरू हो रही है. इससे पहले टी20 सीरीज में टीम इंडिया (Team India) ने 3-0 से जीत हासिल की थी. तब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कप्तान थे. लेकिन वे टेस्ट सीरीज से बाहर हैं. (AFP)

2 / 6

अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) पहले टेस्ट में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे. रोहित के अलावा टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी पहले टेस्ट में नहीं उतर रहे हैं. यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा है. जून में हुए पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को मात दी थी. (AFP)

3 / 6

अजिंक्य रहाणे ने अब तक बतौर कप्तान 5 टेस्ट में टीम इंडिया की कमान संभाली है. वे एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं. 4 में उन्हें जीत मिली है, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा है. ऑस्ट्रेलिया में टीम को सीरीज दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्हीं की कप्तानी में टीम ने 2 टेस्ट जीते थे. (AFP)

4 / 6

अजिंक्य रहाणे यदि पहला टेस्ट जीत लेते हैं तो यह उनकी बतौर कप्तान 5वीं जीत होगी. ऐसे में वे सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और कपिल देव (Kapil Dev) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे. हालांकि वे बल्ले से अभी खराब फॉर्म में चल रहे हैं. दोनों ने बतौर कप्तान 4-4 टेस्ट में जीत हासिल की है. कपिल ने 34 जबकि सचिन ने 25 टेस्ट में कप्तानी की. (AP)

5 / 6

विराट कोहली (Virat Kohli) टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. उन्होंने अब तक 65 मैच में कप्तानी की है. 38 टेस्ट में जीत को मिली है, जबकि 16 में हार. 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. एमएस धोनी (MS Dhoni) 27 जीत के साथ दूसरे और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) 21 जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं. अन्य कोई कप्तान 20 जीत हासिल नहीं कर सका है. (AP)

6 / 6

न्यूजीलैंड की टीम भारत में अब तक 34 टेस्ट खेल चुकी है. टीम को सिर्फ 2 में जीत मिली है, जबकि 16 में हार. 16 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. ऐसे में केन विलियमसन (Kane Williamson) के लिए राह आसान नहीं रहेगी. न्यूजीलैंड की टीम 1988 के बाद से भारत में टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है. (AFP)