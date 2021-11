IND vs NZ: आर अश्विन बन सकते हैं सबसे सफल गेंदबाज, वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ेंगे विराट कोहली

News18 हिंदी | November 15, 2021, 22:32 IST IND vs NZ: आर अश्विन बन सकते हैं सबसे सफल गेंदबाज, वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ेंगे विराट कोहली India vs New Zealand Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से शुरू हो रही है. सीरीज में सबसे अधिक नजर ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) और विराट कोहली (Virat Kohli) पर होगी. दोनों खिलाड़ी सीरीज के दाैरान बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं.













1 / 6

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज (India vs New Zealand Series) 25 नवंबर से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट 25 नवंबर से कानपुर में जबकि दूसरा टेस्ट 3 दिसंबर से मुंबई में होना है. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा है. टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज भी होगी. (AFP)

2 / 6

टेस्ट सीरीज के दौरान ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं. वे न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बनने से सिर्फ 6 विकेट दूर हैं. उन्हाेंने अभी 7 टेस्ट में 17 की औसत से 52 विकेट लिए हैं. 6 बार 5 और 3 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है. यानी उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. 59 रन देकर 7 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. (AFP)

3 / 6

न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी सबसे सफल गेंदबाज की बात की जाए तो बिशन सिंह बेदी 57 विकेट के साथ टॉप पर हैं. उन्होंने 12 टेस्ट में 19 की औसत से विकेट लिए हैं. 4 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. ईरापल्ली प्रसन्ना 55 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 10 टेस्ट खेले हैं. 4 बार 5 और एक बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया. अनिल कुंबले 50 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं. अन्य कोई भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 विकेट लेने का कारनामा नहीं कर सका है. (Anil Kumble Instagram)

4 / 6

विराट कोहली (Virat Kohli) की बात करें तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 पारियों में 49 की औसत से 830 रन बनाए हैं. 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाया है. वे न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर हैं. वीरेंद्र सहवाग 883 रन के साथ तीसरे पर हैं. कोहली पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे. यदि वे दूसरे टेस्ट में 54 रन बना लेते हैं तो वे सहवाग को पीछे छोड़ देंगे. (AFP)

5 / 6

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) टॉप पर हैं. उन्होंने 28 पारियों में 64 की औसत से 1659 रन बनाए हैं. 6 शतक और 6 अर्धशतक लगाया है. 222 रन की सबसे बड़ी पारी खेली है. सचिन तेंदुलकर 1595 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. अन्य कोई भारतीय एक हजार रन का आंकड़ा नहीं छू सका है. सचिन ने 4 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. (Indian Cricket Team Instagram)

6 / 6

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 60 टेस्ट खेले गए हैं. टीम इंडिया ने 21 जबकि न्यूजीलैंड को 13 टेस्ट में जीत मिली है. 26 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. यानी टेस्ट की बात की जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. टीम जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार का बदला लेना भी चाहेगी. (AFP)