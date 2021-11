News18 हिंदी | November 18, 2021, 22:47 IST IND vs NZ: आर अश्विन और रोहित शर्मा रांची में बन सकते हैं नंबर-1, घर में धोनी का रिकॉर्ड रहा है खराब! India vs New Zealand T20 Series: टीम इंडिया (Team India) टी20 सीरीज में 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को रांची (Ranchi) में खेला जाएगा. मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है.













टी20 सीरीज (India vs New Zealand T20 Series) में टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की है. पहले मैच में टीम ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात दी थी. हालांकि मैच का रिजल्ट अंतिम ओवर में निकला था. सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 सितंबर शुक्रवार को रांची में खेला जाना है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) के पास यहां रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. (AFP)

रांची (Ranchi) में टीम इंडिया ने अब तक 2 टी20 इंटरनेशनल के मुकाबले खेले हैं. टीम को दोनों में जीत मिली है. आर अश्विन अभी 3 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. जसप्रीत बुमराह ने रांची में सबसे अधिक 4 विकेट लिए हैं. लेकिन वे सीरीज से बाहर हैं. अश्विन ने पहले मैच में 2 विकेट लिए थे. ऐसे में वे यदि दूसरे मैच में भी ऐसा करते हैं तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं. (AFP)

बतौर बल्लेबाज शिखर धवन ने टी20 में यहां सबसे अधिक 66 रन बनाए हैं. वे मैदान पर अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं. रोहित शर्मा 54 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने पहले मैच में 48 रन बनाए थे. वे ये प्रदर्शन अगर दूसरे मैच में भी बरकरार रखते हैं तो मैदान पर सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. धोनी यहां सिर्फ 9 रन बना सके हैं. (AFP)

मैदान पर टीम इंडिया ने विराट कोहली (Virat Kohli) और एमएस धोनी (MS Dhoni) के नेतृत्व में एक-एक टी20 के मुकाबले जीते हैं. रोहित अगर यह मैच जीत लेते हैं तो वह उनके बराबर पहुंच जाएंगे. टीम ने यहां 2016 में श्रीलंका को 69 रन से और 2017 में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात दी थी. (BCCI/Twitter)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह ओवरऑल छठी द्विपक्षीय टी20 सीरीज है. न्यूजीलैंड को 3 जबकि टीम इंडिया को 2 सीरीज में जीत मिली है. टीम इंडिया यदि रांची में मुकाबला जीत लेती है तो सीरीज पर कब्जा भी कर लेगी. टीम ने पिछले साल न्यूजीलैंड में खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की थी. (AP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 18 टी20 इंटरनेशनल के मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों को 9-9 मैच में जीत मिली है. टीम यदि दूसरा मुकाबला जीत लेती है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 टी20 मैच जीतने वाली 5वीं टीम बन जाएगी. इससे पहले पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर चुके हैं. (AP)