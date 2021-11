News18 Hindi | November 09, 2021, 15:53 IST 5 चेहरे जिन पर दांव लगा सकते हैं राहुल द्रविड़, बदल जाएगी टीम इंडिया की पूरी तस्वीर India vs New Zealand: आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए घर पर न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) से भिड़ेगी. यह सीरीज 17 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली है. इस सीरीज के लिए बल्लेबाजी के दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है.

आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 (ICC T20 World Cup) की समाप्ति के ठीक 3 दिन बाद बीसीसीआई देश के अलग-अलग स्टेडियमों में 3 टी20 इंटरनेशनल और दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) की मेजबानी करेगा. भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) सीरीज भारत के लिए लंबे सत्र की शुरुआत करेगी, जो जून 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 इंटरनेशनल के साथ समाप्त होगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज 17 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली है. (PIC: AP)

भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बल्लेबाजी के दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli), तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), केएल राहुल (KL Rahul), मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा सहित कई मार्की खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और काफी थके हुए. इन दिग्गज खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में कुछ युवा चेहरों को टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ मौका दे सकते हैं. खासकर आईपीएल में शानदार परफॉर्म करने वाले खिालड़ियों को मौका मिलने के ज्यादा चांस हैं. (PIC: AFP)

ऋतुराज गायकवाड़: आईपीएल 2021 के ऑरेंज कैप विजेता ऋतुराज गायकवाड़ राष्ट्रीय टीम में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने आईपीएल के 14वें सीजन में ऑरेंज कैप जीतने के लिए 16 मैचों में 635 रन बनाए. उन्होंने इस सीजन में सभी आईपीएल गेम खेले. आईपीएल के बाद ऋतुराज इस वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं. इसमें भी ताबड़तोड़ पारियां खेलकर चयनकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. (PIC: AP)

वेंकटेश अय्यर: आईपीएल 2021 के यूएई चरण की खोज वेंकटेश अय्यर शायद भारत की हरफनमौला समस्याओं के जवाब के रूप में उभरे हैं, क्योंकि हार्दिक पंड्या ने गेंदबाजी शुरू करने के बाद से गेंद के साथ कोई खास योगदान नहीं दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपने आईपीएल डेब्यू पर सुर्खियों में आने वाले अय्यर ने 370 रन बनाए और 3 बल्लेबाजों को भी आउट किया. ऐसे में अय्यर एक दीर्घकालिक संभावना हो सकते हैं. क्रिकबज के अनुसार, वह उन खिलाड़ियों में भी हैं, जिनका नाम दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुना गया है. अय्यर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार खेल दिखा रहे हैं. (PIC: PTI)

हर्षल पटेल: आईपीएल 2021 के पहले चरण में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरने के बावजूद श्रीलंका दौरे के लिए टीम में जगह से चूकने वाले हर्षल पटेल को देखकर आश्चर्य हुआ. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने यूएई लेग में अपना फॉर्म जारी रखा और पर्पल कैप जीतने के लिए कुल 32 विकेट हासिल किए. घरेलू सीरीज के लिए वरिष्ठ तेज गेंदबाजों को आराम दिए जाने की संभावना के साथ हर्षल अपना पहला भारत कॉल-अप अर्जित करने के लिए तैयार हैं. वह तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं और हरियाणा के लिए पारी की शुरुआत भी करते हैं. वह बल्ले से अहम योगदान दे सकते हैं. (PIC: PTI)

आवेश खान: आवेश खान लंबे समय से एक नेट गेंदबाज के रूप में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और जल्द ही एक खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह बनाने के लिए तैयार हैं. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से एक थे. वह 24 बल्लेबाजों को आउट करके दूसरे स्थान पर रहे थे. घरेलू टूर्नामेंट में भी आवेश खान का परफॉर्मेंस शानदार रहा है. फिलहाल आवेश सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का हिस्सा हैं और उसमें बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं. (PIC: PTI)

चेतन सकारिया: लेफ्ट आर्म पेसर चेतन सकारिया आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं. उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू पंजाब किंग्स के खिलाफ किया और पहले ही मैच में छा गए. सकारिया ने डेब्यू मैच में कुल तीन विकेट लेकर खूब वाहवाही बटोरी थी. चार ओवर के कोटे में 31 रन देकर पंजाब किंग्स के तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी, जिसमें कप्ता केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भी शामिल थे. सकारिया ने आईपीएल 14 मैचों में 14 विकेट झटके, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से सुर्खियों में छाए रहे. (PIC: AFP)