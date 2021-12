News18 हिंदी | December 04, 2021, 20:13 IST IND vs NZ: एजाज पटेल ने काटा स्पेशल केक, इसमें लिखकर बताया कैसे किया टीम इंडिया का शिकार India vs New zealand 2nd test: एजाज पटेल (Ajaz Patel) के लिए 4 दिसंबर करियर का सबसे बेस्ट दिन साबित हुआ. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने टीम इंडिया (Team India) के सभी 10 बल्लेबाजों का शिकार किया. वे ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं.













एजाज पटेल (Ajaz Patel) का नाम आज सभी को याद हो गया है. 33 साल के इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने 4 दिसंबर 2021 को बड़ा कारनामा किया है. दूसरे टेस्ट (India vs New zealand) के दूसरे दिन उन्होंने टीम इंडिया के सभी 10 विकेट झटके. (blackcapsnz Instagram)

एजाज पटेल इसके साथ टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गए. वे एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं. लेकिन घर के बाहर वे ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं. मुंबई में जन्मे एजाज का यह सिर्फ 11वां ही टेस्ट है. (AFP)

बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने रिकॉर्ड बनाने के बाद स्पेशल केक भी काटा. केक में एजाज के 10 फोटो लगे हैं और इसमें लिखा गया है कि उन्होंने बल्लेबाजों को किस तरह आउट किया. जैसे कैच, एलबीडब्ल्यू और बोल्ड. इसमें उनके एक बचपन की फोटो भी है. इसके साथ उन्हें वानखेड़े स्टेडियम की स्पेशल लिस्ट में भी जगह मिल गई है. (blackcapsnz Instagram)

केक में लिखा गया है कि एजाज पटेल ने 49.5 ओवर गेंदबाजी की. 12 मेडन ओवर डाले. 119 रन देकर 10 विकेट झटके. साथ में उन्हें नया स्टार बताया गया है. न्यूजीलैंड के महान गेंदबाज रिचर्ड हेडली भी एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा नहीं कर सके थे. (AFP)

न्यूजीलैंड की टीम हालांकि एजाज की गेंदबाजी का फायदा नहीं उठा सकी. टीम इंडिया (Team India) के 325 रन के जवाब में कीवी टीम पहली पारी में सिर्फ 62 रन बना सकी. उनकी ओर से सिर्फ 2 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके. ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके. (blackcapsnz Instagram)

दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना विकेट के 69 रन बना लिए थे. उसकी कुल बढ़त 332 रन की हो गई है. सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था. ऐसे में कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) यह मुकाबला जीतकर सीरीज जीतना चाहेंगे. न्यूजीलैंड की टीम भारत में कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है. (AP)