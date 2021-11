News18 हिंदी | November 23, 2021, 19:48 IST IND vs NZ Test Series: न्यूजीलैंड के लिए भारत बना अबूझ पहेली, 10 कप्तान 66 साल से नहीं जीत सके सीरीज India vs New Zealand Test Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से शुरू हो रही है. केन विलियमसन (Kane Williamson) की कप्तानी वाली कीवी टीम ने जून में पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) का खिताब जीता था.













न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है. टी20 सीरीज (India vs New Zealand) में उसे 0-3 से हार मिली थी. 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से शुरू हो रही है. पहला मैच कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेल जाना है. दूसरा मैच 3 दिसंबर से मुंबई में होना है. (AFP)

केन विलियमसन (Kane Williamson) ने इसी साल जून में न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाया है. टीम ने फाइनल में (WTC Final) टीम इंडिया को हराया था. यानी कीवी टीम टेस्ट की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है. लेकिन भारत में टेस्ट जीतना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा है. (AFP)

न्यूजीलैंड की टीम भारत में 1988 के बाद से टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है. इस दौरान उसने 17 टेस्ट खेले. 9 में उसे हार मिली, जबकि 8 मुकाबले ड्रॉ रहे. न्यूजीलैंड की टीम कभी भी भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है. 34 में से सिर्फ 2 टेस्ट जीते हैं. अंतिम सातों टेस्ट में उसे हार मिली. 2 टेस्ट टीम ने पारी से गंवाए हैं. (AFP)

न्यूजीलैंड ने भारत में पहला टेस्ट 1955 में खेला था. यानी उसे 66 साल से यहां टेस्ट सीरीज में जीत नहीं मिली है. मौजदा सीरीज भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. ऐसे में कोई भी टीम इसे हल्क में नहीं लेगी. हालांकि विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा सहित कई खिलाड़ी पहले टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं. (AFP)

न्यूजीलैंड की ओर से अब तक 10 खिलाड़ी बतौर कप्तान भारत में टेस्ट खेल चुके हैं. सिर्फ 2 कप्तान टेस्ट मैच जीतने में सफल रहे हैं जबकि 8 कप्तान एक भी टेस्ट नहीं जीत सके. केन विलियमसन भी टेस्ट नहीं जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में शामिल हैं. उन्हें दोनों टेस्ट में हार मिली है. सभी 10 कप्तान को कम से कम एक टेस्ट मैच में हार मिली है. (AP)

रॉस टेलर (Ross Taylor) ने बतौर कप्तान सबसे अधिक 3 टेस्ट भारत में हारे हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओवरऑल 60 टेस्ट के मुकाबले खेले गए हैं. न्यूजीलैंड ने 13, जबकि भारत ने 21 मुकाबले जीते हैं. यानी टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया (Team India) का पलड़ा भारी है. (AFP)