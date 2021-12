IND vs NZ: वानखेड़े में टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब, न्यूजीलैंड से भी मिली है हार, देखें दिलचस्प आंकड़े

News18 हिंदी | December 01, 2021, 19:06 IST IND vs NZ: वानखेड़े में टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब, न्यूजीलैंड से भी मिली है हार, देखें दिलचस्प आंकड़े India vs New Zealand Test Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. कानपुर में खेला गया पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था. अंतिम टेस्ट 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में होना है. विराट कोहली (Virat Kohli) इस मैच में उतरेंगे.













भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज (India vs New Zealand Test Series) अभी बराबर है. कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अंतिम दिन 94 ओवर बल्लेबाजी करके टीम इंडिया (Team India) को जीतने नहीं दिया था. सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाना है. विराट काेहली (Virat Kohli) इस मैच में खेलेंगे. (AFP)

वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अंतिम 5 टेस्ट के रिकॉर्ड को देखें तो टीम इंडिया को 2 में जीत मिली है, जबकि 2 में हार. एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. ऐसे में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ उसे जीत हासिल करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा. हालांकि टीम अंतिम दोनों टेस्ट पारी से जीतने में सफल रही है. स्पिन गेंदबाज यहां अहम होते हैं. उन्हें यहां अच्छा बाउंस भी मिलता है. (AP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर अब तक 2 टेस्ट खेले गए हैं. एक मैच में भारतीय टीम को जबकि एक मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली. हालांकि 1988 के बाद दोनों के बीच मैदान पर टेस्ट मैच होने जा रहा है. 1976 में हुए टेस्ट में भारत को 162 रन से जीत मिली थी. वहीं 1988 में हुए मैच में न्यूजीलैंड ने 136 रन से जीत हासिल की थी. (AP)

भारतीय टीम ने अब तक इस मैदान पर कुल 25 टेस्ट खेले हैं. इसमें से टीम ने 11 में जीत हासिल की है. 7 में हार मिली है, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. टीम ने 11 में से 7 टेस्ट पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं. चौथी पारी में यहां बल्लेबाजी आसान नहीं रहती है. कानपुर में भी भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक रन का स्कोर खड़ा किया था. (AFP)

मौजूदा टीम में शामिल बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली (Virat Kohli) ने वानखेड़े स्टेडियम में सबसे अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने 6 पारियों में 72 की औसत से 433 रन बनाए हैं. एक शतक और तीन अर्धशतक जड़ा है. 235 रन की बड़ी पारी भी खेली है. इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 2 शतक के सहारे 301 रन और आर अश्विन ने एक शतक के सहारे 226 रन बनाए हैं. पुजारा और कोहली लंबे समय से शतक नहीं लगा सके हैं. (AFP)

मैदान पर सफल गेंदबाजों की बात करें तो ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) ने 8 पारियों में 22 की औसत से 30 विकेट झटके हैं. 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. मौजूदा टीम में शामिल अन्य गेंदबाजों की बात करें तो बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 6 विकेट लिए हैं. बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल पहली बार टेस्ट खेलने उतरेंगे. (AFP)