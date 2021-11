News18 हिंदी | November 12, 2021, 13:59 IST IND vs NZ: विराट कोहली के साथी पर टीम इंडिया ने लगाया दांव, ऋषभ पंत की मिली जगह India’s Test squad for New Zealand Test series: अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे. नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मुंबई में दूसरे टेस्ट में जिम्मेदारी संभालने के लिये लौट आयेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के सलामी बल्लेबाज केएस भरत (KS Bharat) को भी टीम इंडिया में जगह मिली है.

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी आराम दिया गया है. ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में ऋद्धिमान साहा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि केएस भरत सीरीज के लिए दूसरे विकेटकीपर होंगे.(फोटो साभार-konasbharat)

आंध्र प्रदेश के 28 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा हैं. आईपीएल 2021 में भरत ने विराट कोहली के साथ आरसीबी के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी. वह इस साल इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए पांच स्टैंडबाई खिलाड़ियों में शामिल थे. (फोटो साभार-konasbharat)

भरत ने आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में आठ मैचों में एक अर्धशतक की बदौलत 191 रन बनाए थे. उनका स्ट्राकर रेट 122 का और सर्वोच्च स्कोर नाबाद 78 का रहा. दो बार यह बल्लेबाज नाबाद भी रहा. (फोटो साभार-konasbharat)

केएस भरत का फर्स्ट क्लास मैचों में शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने 78 मैचों में करीब 38 की औसत से 4283 रन बनाए हैं. उनके नाम 9 शतक और 28 अर्धशतक दर्ज है. भरत फर्स्ट क्लास में तिहरा शतक भी ठोक चुके हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 308 है. (फोटो साभार-konasbharat)

केएस भरत ने नाम 51 लिस्ट ए मैचों में 1351 रन बनाए हैं. उन्होंने तीन शतक और पांच अर्धशतक ठोका है. वहीं 61 टी20 मैचों में इस बल्लेबाज ने 1050 रन बनाए हैं. इस छोटे फार्मेट में उनके नाम पांच अर्धशतक है. (फोटो साभार-konasbharat)

सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में भी केएस भरत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ 70 और झारखंड के खिलाफ 48 रनों की पारी खेली है.