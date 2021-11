News18 हिंदी | November 23, 2021, 11:32 IST IND vs NZ: प्रैक्टिस में बिल्ली से खेलते नजर आए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के कमेंट पर दिया गजब का रिप्लाई India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले दोनों टीमें कानपुर पहुंच गई हैं. हालांकि, विराट कोहली (Virat Kohli) कानपुर टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मुंबई टेस्ट में वह भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे. टेस्ट सीरीज में शामिल होने से पहले विराट कोहली ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है.













भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. इस सीरीज के शुरू होने से पहले दोनों टीमें कानपुर पहुंच गई हैं. हालांकि, विराट कानपुर टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन मुंबई टेस्ट में वह भारतीय टीम के साथ जुड़ जाएंगे. टेस्ट सीरीज में शामिल होने से पहले विराट कोहली ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है. इस प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिन पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय कप्तान की पत्नी अनुष्का शर्मा ने रिएक्ट किया है. (Virat Kohli, Anushka Sharma/Instagram)

दरअसल, विराट कोहली ने प्रैक्टिस मैच के दौरान एक बिल्ली के साथ खेलते हुए अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए विराट ने लिखा है- अभ्यास में एक कूल बिल्ली से फटाफट हैलो. (Virat Kohli/Twitter)

विराट कोहली की इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए अनुष्का शर्मा ने लिखा- हैलो बिल्ली. (Virat Kohli/Instagram)

अनुष्का शर्मा के इस कमेंट पर विराट कोहली ने मजेदार ढंग से रिएक्ट किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. अनुष्का के कमेंट पर रिप्लाईइ करते हए विराट ने लिखा है- लौंडा फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई की बिल्ली. (Virat Kohli/Instagram)

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद से विराट कोहली ब्रेक पर हैं और 3 दिसंबर से शुरू होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे. ब्रेक के दौरान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ क्वॉलिटी टाइम बिता रहे हैं. (Virat Kohli/Instagram)

विराट कोहली को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में पैड्स बांधे बल्ले से नेट में पसीना बहाते हुए देखा गया है. विराट कोहली ने टी20 प्रारूप में अपनी कप्तानी छोड़ने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से ब्रेक लिया हुआ था. भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 मैचों की सीरीज पर क्लीन स्वीप किया. (Virat Kohli/Instagram)

विराट कोहली कानपुर में खेले जाने पहले टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे. इस टेस्ट मैच की कप्तानी उपकप्तान अजिंक्य रहाणे करेंगे. इस ब्रेक के दौरान कोहली न सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं बल्कि मैदान से दूर अपना बाकी काम भी पूरा कर रहे हैं. (Virat Kohli/Instagram)