News18 Hindi | October 24, 2021, 09:47 IST IND vs PAK: बाबर आजम पर यौन शोषण तो अफरीदी पर लड़कियों को फंसाने का आरोप, पाक क्रिकेटरों के 8 विवाद IND vs PAK, ICC T20 World Cup 2021: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा. इस महामुकाबले से पहले आइए जानते हैं, उन पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में जो महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर चर्चा में रहे. India vs Pakistan Live score रात 7.30 बजे से News18 Hindi के क्रिकेट और T20 वर्ल्ड कप पेज पर उपलब्ध होगा.

बाबर आजम: हमीजा मुख्तार नाम की महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस महिला ने कहा था कि आजम उनके पड़ोसी और स्कूलमेट रह चुके हैं. आरोप था कि बाबर आजम ने हमीजा को प्यार के झूठे जाल में फंसाया और उनका यौन शोषण किया. जब हमीजा ने बाबर से शादी के बारे में बात की तो कप्तान ने उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया. हमीजा ने कहा कि जब बाबर क्रिकेटर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने क्रिकेटर के ऊपर लाखों रुपये खर्च किए थे. (Babar Azam/Instagram)

इमाम उल हक: पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम उल हक पर कई महिलाओं को धोखा देने और उनका शोषण करने का आरोप लगाया गया था. एक ट्विटर यूजर द्वारा क्रिकेटर के व्हाट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद यह पूरा मामला शुरू हुआ था. स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे. ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने क्रिकेटर को गलत बताया था तो वहीं कुछ ने लड़कियों की आलोचना की थी. उन पर एक साथ 8 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का आरोप था. (Imam Ul Haq/Instagram)

शाहीन अफरीदी: इमाम उल हक की तरह शाहीन अफरीदी पर कुछ इसी तरह के आरोप लगे थे. उन पर एक साथ कई लड़कियों के साथ रोमांटिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया गया था. टि्वटर यूजर ने शाहीन की प्राइवेट चैट का एक स्‍क्रीनशॉट पोस्‍ट किया था. शाहीन पर आरोप लगाने वाली फरीहा नाम की यूजर ने लिखा, ''शाहीन अफरीदी अगला बड़ा नाम है. ये लोग हमेशा मैदान पर अच्‍छा खेल क्‍यों नहीं दिखा पाते हैं. वे हमेशा लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हैं. वे अपनी शोहरत और ताकत का इस्‍तेमाल लड़कियों को फंसाने में करते हैं और फिर उनके शरीर से खेलते हैं.'' (Shaheen Afridi/Instagram)

अब्दुल रज्जाक: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने खुद खुलासा किया था कि उनके शादी के बाद कई महिलाओं से संबंध रहे हैं. एक टीवी कार्यक्रम में 39 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने कबूल किया था कि उनके पांच-छह अफेयर्स हैं, जिनमें से उन्होंने एक महिला को डेढ़ साल तक डेट किया.(Abdul Razzaq/Instagram)

इमाद वसीम: बताया जाता है कि इमाद वसीम के लंदन में अफगान मूल की एक महिला के साथ शारीरिक संबंध थे. उसने दावा किया था कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद सिर्फ एक महीने में ही इमाद ने उन्हें छोड़ दिया था. इसके साथ ही इमाद उनके साथ किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर रहे हैं. इस महिला ने कुछ तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए थे, जो बाद में नकली निकले. (Imad Wasim/Instagram)

शाहीद अफरीदी: भारतीय अभिनेत्री/मॉडल अर्शी खान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर उनके साथ विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाया था. अर्शी ने ट्वीट करते हुए कहा था, ''हां, मैंने अफरीदी के साथ सेक्स किया था! क्या मुझे किसी के साथ सोने के लिए भारतीय मीडिया की अनुमति की आवश्यकता है? यह मेरी निजी जिंदगी है. मेरे लिए यह प्यार था.'' हालांकि, शाहिद अफरीदी ने अपने कथित प्रेम संबंध के दावों को खारिज करते हुए इसे बेवकूफी भरा बताया था.(Shahid Afridi Instagram)

वसीम अकरम: सुष्मिता सेन और वसीम अकरम की मुलाकात एक भारतीय रिएलिटी शो के सेट पर हुई थी, जिसे दोनों जज कर रहे थे. ऐसे में इन दोनों के अफेयर को लेकर खबरें फैलने लगी थी. डीएनए से बातचीत में सुष्मिता ने कहा था, 'मैं वसीम से बेहद प्यार करती हूं, लेकिन अगर मैं हर उस आदमी के साथ अफेयर शुरू कर दूं जिससे मेरी दोस्ती है... रिश्ते में होना बहुत बड़ी बात है और जिस दिन मैं किसी रिश्तें में आउंगी तो सबको बताऊंगी.'' वहीं, पीटीआई से बात करते हुए वसीम ने कहा था, ''मैं इन अफवाहों और मीडिया में की जा रही अटकलों से वास्तव में तंग आ चुका हूं. मैंने इंडियन प्रीमियर लीग से एक साल की छुट्टी लेने का फैसला किया है, क्योंकि मैं अपने दो बेटों को समय देना चाहता था जो बड़े हो रहे हैं और उन्हें अपने पिता की जरूरत है. अभी मेरा पूरा फोकस उनके साथ क्वॉलिटी टाइम बिताने पर है. मेरी जिंदगी में अब शादी करने का कोई प्लान नहीं है." (Wasim Akram/Instagram)

इमरान खान: पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर अपने लव अफेयर्स और कई शादियों के लिए सुर्खियों में रहे हैं. आज इमरान खान दुनिया के सामने एक पूरी तरह से अलग छवि प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक समय था जब उन्हें प्लेबॉय में से एक के रूप में जाना जाता था. जेमिमा खान के अभी भी उनके साथ अच्छे दोस्त होने से लेकर रेहम खान तक एक दुश्मन... महिलाओं ने उनके बारे में अलग-अलग विचार रखे. उनके सबसे विवादित मामलों में से एक सीता व्हाइट के साथ था, जो 1992 में सामने आया था, सीता व्हाइट ने एक बच्चे को जन्म दिया और कहा था कि इमरान खान उस बच्चे के पिता हैं. (AP)