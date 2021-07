News18 Hindi | July 19, 2021, 19:43 IST IND vs SL: टीम इंडिया बनेगी नंबर-1! पाकिस्तान को पीछे छोड़ने से एक कदम दूर India vs Sri lanka ODI Series: टीम इंडिया (Team India) ने पहले वनडे में श्रीलंका को आसानी से 7 विकेट से मात दी थी. दूसरा वनडे (India vs Sri lanka) 20 जुलाई मंगलवार को खेला जाएगा. टीम यह मैच जीतकर तीन मैचों की सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.