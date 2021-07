News18 Hindi | July 30, 2021, 08:19 IST IND vs SL: हसारंगा पर आईपीएल टीमें लगा सकती हैं बड़ा दांव, करुणारत्ने भी रहेंगे निशाने पर India vs Sri lanka T20 series: वानिंदु हसारंगा (Wanindu Hasaranga) ने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 7 विकेट लिए. अंतिम मैच (IND vs SL) में उन्होंने 4 विकेट लेकर टीम को सीरीज जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

1 / 5 श्रीलंका ने टी20 सीरीज (IND vs SL) ने शानदार वापसी की. पहला मैच हारने के बाद टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की. इससे पहले टीम इंडिया (Team India) ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया था. श्रीलंका ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीती. (AP)