News18 Hindi | August 04, 2021, 12:55 IST India vs England: कप्तान विराट कोहली बना सकते हैं ये 6 बड़े रिकॉर्ड, पॉन्टिंग-लॉयड को छोड़ेंगे पीछे India vs England: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (4अगस्त) से नॉटिंघम में शुरू हो रहा है. टेस्ट सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) के पास बतौर कप्तान और बल्लेबाज कई रिकॉर्ड तोड़ने का अवसर है.

1 / 7 नई दिल्ली. भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड (India vs England) के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार है. WTC फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार को भुलाते हुए भारतीय टीम दूसरे डब्ल्यूटीसी चक्र की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. इसके अलावा कोहली भी अपनी कप्तानी में इंग्लैंड की धरती पर पहला सीरीज जीतने के लिए बेताब होंगे. कोहली टेस्ट सीरीज में कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी में कई बड़े रिकॉर्ड बनाने की कगार पर हैं. आइये जानते हैं कोहली किन रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं...(AFP)