News18 Hindi | July 18, 2021, 13:56 IST IND vs ENG: रोहित शर्मा टीम के प्रैक्टिस सेशन में बने 'कमेंटेटर', शेयर की खास तस्वीर IND vs ENG: भारतीय क्रिकेट टीम ( Indian Cricket Team) को 4 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट (ENG vs IND) खेलना है. इससे पहले टीम इंडिया (Team India) डरहम में 20 से 22 जुलाई तक कम्बाइंड काउंटीज के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच (India Practice Match) खेलेगी. इसके लिए टीम ने तैयारी शुरू कर दी है. टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कमेंटेटर के रोल में नजर आए. फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है.