News18 हिंदी | November 28, 2021, 15:30 IST IND vs NZ 1st Test: टिम साउदी ने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा, अब आर अश्विन का रिकॉर्ड निशाने पर India vs New Zealand 2021: भारत के खिलाफ कानपुर टेस्‍ट के चौथे दिन टिम साउदी (Tim Southee) ने जैसे ही अपना दूसरा विकेट लिया, उन्‍होंने अनिल कुंबले (Anil Kumble) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वह भारत के खिलाफ टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले न्‍यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.













नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कानुपर में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्‍ट मैच के चौथे दिन भारतीय दिग्‍गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड दिया और अब आर अश्विन का रिकॉर्ड उनके निशाने पर है.

भारत की दूसरी पारी में साउदी ने जैसे ही अपना दूसरा विकेट लिया, उन्‍होंने भारत और न्‍यूजीलैंड टेस्‍ट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. (AP)

साउदी के 10 मैचों में इसी के साथ 51 विकेट हो गए और उनका यह सफर अभी भी जारी है. जबकि अनिल कुंबले के नाम 11 मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है (फोटो साभार-Anil Kumble Twitter)

साउदी से ऊपर इस लिस्‍ट में रिचर्ड हेडली (65), बिशन बेदी (57), प्रसन्‍ना (55) और अश्विन (55) हैं. (PIC: AP)

अब उनकी नजर आर अश्विन के रिकॉर्ड पर है. हालांकि आर अश्विन के रिकॉर्ड को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्‍योंकि इस सीरीज में अश्विन ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 3 विकेट लिए और वो भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.(AFP)

टिम साउदी भारत के खिलाफ सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट विकेट लेने वाले न्‍यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं. (PC:AP)