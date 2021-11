News18 हिंदी | November 27, 2021, 12:00 IST Photos: India vs New Zealand मैच के दूसरे दिन छाए आईपीएस ऑफिसर, जानें वजह India vs New Zealand 1st Test: भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन भारतीय ऑफिसर ने काफी सुर्खियां बटोरी. न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों के साथ साथ पुलिस कमिश्‍नर असीम अरुण भी छाए रहे.













नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्‍टेडियम में पहला टेस्‍ट मैच खेला जा रहा है. भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए. इसके बाद न्‍यूजीलैंड को विल यंग और टॉम लाथम ने मजबूत शुरुआत दिलाकर भारत पर दबाव बना दिया. (pc:Asim Arun facebook/ap)दूसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक न्‍यूजीलैंड ने बिना विकेट गंवाए 129 रन बना लिए थे. दूसरे दिन न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों ने शानदार बल्‍लेबाजी की. न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों के अलावा एक भारतीय आईपीएस ऑफिसर भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. (PIC: AP)

दूसरे दिन का खेल समाप्‍त होने के बाद पुलिस कमिश्‍नर असीम अरुण सफाई अभियान चलाते हुए नजर आए.

दर्शकों ने स्‍टैंड में जो रैपर, पानी की बोलतें सहित काफी कचरा छोड़ दिया था. अरुण उसे उठाते हुए नजर आए.

कचरा उठाते हुए उनकी तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

दूसरे दिन के खेल की बात करें श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्‍यू मैच की पहली ही पारी में शतक जड़ दिया और फिर रवींद्र जडेजा ने अर्धशतक जड़ा. टिम साउदी ने 5 विकेट लिए. (AP)