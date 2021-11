News18 हिंदी | November 22, 2021, 10:30 IST IND vs NZ: रोहित शर्मा को मिल गया हार्दिक पंड्या का विकल्प, हिटमैन इस भारतीय खिलाड़ी के हुए मुरीद India vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया (Team India) हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) का विकल्प खोजने में जुटी हुई है. भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर तेज गेंदबाजी कर सके. पंड्या भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे. उनकी जगह कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को तीनों मुकाबलों में मौका दिया.













नई दिल्ली. रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने कोलकाता में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 73 रनों से धोया. इस मुकाबले में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर की गेंदबाजी ने सभी का ध्यान खींचा. रोहित ने पहले दो मैचों में अय्यर को गेंदबाजी का मौका नहीं दिया था. हालांकि आखिरी मुकाबले में अय्यर अपना पहला इंटरनेशनल विकेट लेने में सफल रहे. (फोटो साभार-hardikpandya93)

वेंकटेश अय्यर ने डेब्यू सीरीज में तीन टी20 मैचों में 36 रन बनाने के अलावा एक विकेट चटकाया. इस ऑलराउंडर ने तीसरे मुकाबले में तीन ओवर फेंके और 12 रन देकर एक विकेट लिया. अक्षर पटेल के बाद भारत की तरफ से दूसरे सबसे किफायती गेंदबाज रहे. (Instagram)

वेंकटेश अय्यर के प्रदर्शन से रोहित शर्मा भी बेहद प्रभावित हैं. रोहित ने जीत के बाद कहा कि वो अय्यर को मौका भी देंगे और साथ भी देंगे. भारतीय कप्तान ने कहा, "आपने उनका गेंदबाजी कौशल देखा. अभी सिर्फ तीन मैच हुए हैं और उसके पास प्रभाव डालने का ज्यादा मौका नहीं था. लेकिन आगे हम निश्चित रूप से उस पर नजर रखेंगे. (PTI)

26 साल के मध्य प्रदेरश के वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने केकेआर (KKR) की ओर से खेलते हुए 10 मैच में 41 की औसत से 370 रन बनाए थे. उन्होंने चार अर्धशतक जड़ा और तीन विकेट भी हासिल किए. (Social Media)

आईपीएल के बाद अय्यर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कोहराम मचाया. मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में भी उन्होंने 5 मैच में 12 के औसत से 5 विकेट लिए और 155 रन बनाए. इस खिलाड़ी ने लगातार चार मुकाबलों में 30 प्लस स्कोर भी बनाया. जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया से बुलावा आ गया. (Instagram)

