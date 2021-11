News18 हिंदी | November 17, 2021, 12:54 IST IND vs NZ: रोहित शर्मा ने 19 टी20 मैचों में की भारत की कप्‍तानी, जानिए जीत-हार का रिकॉर्ड India vs New Zealand: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टी20 टीम के पूर्णकालिक कप्‍तान के रूप में पहली बार बुधवार को मैदान पर उतरेंगे. विराट कोहली (Virat Kohli) के टी20 टीम की कप्‍तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को उनकी जगह टीम की कमान सौंपी गई. हालांकि रोहित इससे पहले 19 टी20 मैचों में टीम की कप्‍तानी कर चुके हैं.













नई दिल्‍ली. विराट कोहली के हटने के बाद रोहित शर्मा भारतीय टी20 टीम के कप्‍तान बने और पूर्णकालिक कप्‍तान के रूप में रोहित बुधवार को जयपुर में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पारी की शुरुआत करेंगे. (PC: AP)

रोहित शर्मा ने इससे पहले कई बार टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्‍तानी की है, मगर पूर्णकालिक कप्‍तान के रूप में वो पहली बार मैदान पर उतरेंगे. (फोटो-AFP)

इससे पहले रोहित शर्मा ने 19 टी20 मैचों में भारत की कप्‍तानी की, जिसमें 15 मैच में जीत दर्ज की और 4 में हार का सामना करना पड़ा. (AFP)

बतौर कप्‍तान टी20 क्रिकेट में रोहित का जीत का प्रतिशत 78.95 है. रोहित का जीत का प्रतिशत टेस्‍ट खेलने वाले देशों के 53 टी20 कप्‍तानों में दूसरा सर्वश्रेष्‍ठ रिकॉर्ड है (PIC: PTI)

इस लिस्‍ट में अफगानिस्‍तान के पूर्व कप्‍तान और क्रिकेटर असगर अफगान टॉप पर है, जिनका जीत का प्रतिशत 80.77 का था. (AP)

रोहित शर्मा ने बतौर कप्‍तान इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में 712 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. (AFP)

वह इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में 2 शतक जड़ने वाले एकमात्र कप्‍तान हैं. (Instagram)