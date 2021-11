News18 हिंदी | November 24, 2021, 14:07 IST IND vs NZ: अश्विन बना सकते हैं 3 रिकॉर्ड, हरभजन और अनिल कुंबले से आगे निकलने का मौका India vs New Zealand, 1st Test: रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दो मैचों में तीन विकेट झटके थे. तीसरे टी20 में उन्हें आराम दिया गया था और भारत ने यह सीरीज 3-0 से जीती थी. टी20 सीरीज के बाद अब अश्विन टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं. अश्विन टेस्ट सीरीज में अगर एक बार फिर केन विलियमसन (Kane Williamson) को आउट करते हैं तो वह कीवी कप्तान को आउट करने के मामले में किसी भी भारतीय गेंदबाज से आगे निकल जाएंगे.













रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) लंबे समय से भारत के प्रभावशाली गेंदबाज रहे हैं, खासकर टेस्ट मैचों में. इस साल की शुरुआत में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) आखिरी बार खेलने के बाद यह गेंदबाज अब टेस्ट जर्सी में खेलता हुआ नजर आएगा. रविचंद्रन अश्विन निश्चित रूप से उसी टीम के खिलाफ दिखाई देंगे, जिसे उन्होंने वर्षों से सताया है. अश्विन पहले ही कीवी टीम के खिलाफ 52 विकेट हासिल कर चुके हैं. यह उन्हें केन विलियमसन (Kane Williamson) एंड कंपनी के खिलाफ भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बनाता है. (AFP)

रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में टी20 विश्व कप और भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में वापसी की. वह अब पहले टेस्ट में गुरुवार (25 नवंबर) को कानपुर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होने के साथ-साथ वह कुछ खास रिकॉर्ड भी अपने नाम करने को तैयार हैं. (PIC: AFP)

रविचंद्रन अश्विन अभी तक अपने सभी मुकाबलों में केन विलियमसन को पांच बार आउट किया है. उन्होंने पूर्व गेंदबाज प्रज्ञान ओझा की बराबरी कर ली है. अगर वह केन विलियमसन को एक बार और आउट कर देते हैं तो वह रिकॉर्ड में ओझा से आगे निकल जाएंगे और कीवी कप्तान को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बन जाएंगे. अश्विन के पास विलियमसन को गेंदबाजी करने के लिए चार पारियां हैं. (AFP)

रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 79 मैचों में 24.56 की औसत से 413 विकेट लिए हैं. वह पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (417) से पीछे है और भज्जी की बराबरी के लिए ऑफ स्पिनर्स को चार विकेट की जरूरत है. सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वालों की सूची में पूर्व सितारे अनिल कुंबले (619) और कपिल देव (434) टॉप पर हैं. अश्विन के बाद तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (413) लिस्ट में शामिल हैं. (PIC: AP)

रविचंद्रन अश्विन ने सात बार 10 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा दूसरा सबसे अधिक हैं. इस लिस्ट में अनिल कुंबले 8 बार 10 विकेट के साथ टॉप पर हैं. तमिलनाडु के इस स्पिनर को अनिल कुंबले की बराबरी के लिए एक बार और 10 विकेट की दरकार है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 पारियों में वह यह कारनामा कर सकते हैं. (AP )

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर से कानुपर में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच की कप्तान अजिंक्य रहाणे करेंगे, क्योंकि विराट कोहली रेस्ट पर हैं. सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा. इस मैच में विराट कोहली टीम में वापसी करेंगे (PIC: AFP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने श्रेयस अय्यर के डेब्यू की पुष्टि कर दी है. वहीं, रविचंद्रन अश्विन का खेलना भी तय है. वह भारतीय टेस्ट टीम के स्टार स्पिनर हैं. ऐसे में उनका खेलना तय है. अब देखना होगा कि अश्विन के साथ जयंत यादव, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा में से और किस-किस को मौका मिलता है. (PTI/AP)