News18 हिंदी | December 15, 2021, 13:10 IST IND vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट क्रिकेट में हमेशा होती है जबरदस्‍त टक्‍कर, 39 मैच है गवाह India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 26 दिसंबर से 3 टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला मैच सेंचुरियन में खेला जाएगा. अगर दोनों टीमों के बीच टक्‍कर की बात करें तो सालों से दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल 39 टेस्‍ट मैच खेले गए हैं.













नई दिल्‍ली. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला मैच सेंचुरियन में खेला जाएगा. टेस्‍ट क्रिकेट में दोनों टीमों की टक्‍कर की बात की जाए तो सालों से ये बराबरी की रही है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हमेशा ही जबरदस्‍त मुकाबला देखने को मिलता है. पहला मैच 1992-1993 में साउथ अफ्रीका में दोनों के बीच खेला गया था, जो 4 टेस्‍ट मैचों की सीरीज थी.(AFP)

तब से लेकर अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 39 मैच खेले गए. (CSA INstagram)

इन 39 मैचों में साउथ अफ्रीका ने 15 मैच और भारत ने 14 मैच जीते हैं, जबकि 10 मैच ड्रॉ हुए है.. (PIC: AP)

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तो 4 जीती है, मगर साउथ अफ्रीका जमीं पर अभी तक एक बार भी टेस्‍ट सीरीज नहीं जीत सकती है.(AFP)

पिछली बार जब टीम इंडिया 2017- 2018 में साउथ अफ्रीका 3 टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेलने गई तो उसे तो 12 से हार का सामना करना पड़ा था (AFP)