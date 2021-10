News18 Hindi | October 07, 2021, 10:36 IST धोनी-युवराज समेत 15 क्रिकेटर कर चुके हैं फिल्मों में काम, कोई हीरो तो कोई बना विलेन Indian Cricketers Who Have Acted in Films: बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के बीच प्रेम किसी से छुपा नहीं हुआ है. कई क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी की है. इसके अलावा कई खिलाड़ी बड़े पर्दे पर भी अपनी कला का हुनर दिखा चुके हैं.

नई दिल्ली. डेविड धवन की फिल्म 'हुक या क्रूक' में महेंद्र सिंह धोनी काम कर चुके हैं. यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी, जो क्रिकेट की कहानी पर बेस्ड थी. इस फिल्म के हीरो जॉन अब्राहम थे लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई. (फोटो साभार-mahi7781)

युवराज सिंह कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं. पंजाबी फिल्मों में वह बाल कलाकार की भूमिका निभा चुके हैं. (Instagram/VideGrab)

भारतीय टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) हाल ही में तमिल फिल्म फ्रेंडशिप में नजर आए हैं. हरभजन सिंह इससे पहले भी सिल्वर स्क्रीन पर एक छोटी सी भूमिका निभा चुके हैं और गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं. साभार: Youtube

भारत को पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' 'इकबाल', 'स्टंप्ड' और 'चैन खुली कि मैन खुली' जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. अब उनके विश्व विजेता बनने पर '83' नाम की एक फिल्म आ रही है जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे. (Kapil Dev Instagram)

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 10 हजार रनों का आंकड़ा पार करने वाले सुनील गावस्कर ने मराठी फिल्म 'सांवली प्रेमांची' और हिंदी फिल्म 'मालामाल' में काम किया है. (PTI)

विनोद कांबली (Vindod Kambli) साल 2002 में रिलीज हुई संजय दत्त और सुनील शेट्टी स्टाररर फिल्म 'अनर्थ' में नजर आए थे. इस फिल्म में कांबली सुनील शेट्टी के दोस्त के किरदार थे.. (Vinod Kambli/Instagram)

इरफान पठान तमिल फिल्म कोबरा से फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं. कोबरा में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार चियान विक्रम लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म का संगीत एआर रहमान ने दिया है. (PC- Instagram)

लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर अपने जीवन पर बनी फिल्म 'सचिन: अ बिलियन ड्रीम्स' में नजर आए हैं. (sachin tendulkar Instagram)

अजय जडेजा ने सनी देओल, सेलिना जेटली और सुनील शेट्टी के साथ फिल्म 'खेल' में रोल किया था. हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं कर सकी थी. (फोटो साभार-travelermaan)

भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है। श्रीसंत बॉलीवुड फिल्म अक्सर-2 में नजर आए थे (फोटो साभार-sreesanthnair36)

सलिल अंकोला (Salil Ankola) ने टीवी सीरियल के अलावा कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. अंकोला 'पिता', 'चुरा लिया है तुमने' और 'कुरुक्षेत्र' जैसी फ़िल्मों में नजर आये थे. वह बिग बॉस शो में भी हिस्सा ले चुके हैं. (फोटो साभार-salilankola)

योगराज सिंह ने कई पंजाबी फिल्मों में किया है. योगराज भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता भी हैं. (फोटो साभार-yograjofficial)

संदीप पाटिल ने साल 1985 में आई फिल्म ‘कभी अजनबी थे’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में संदीप अभिनेत्री पूनम ढिल्लन के हीरो के रोल के लिए साइन हुए. फिल्म में क्रिकेटर सैय्यद किरमानी विलेन के रोल में थे जबकि वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्लाइव लॉयड का इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस था. इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी और दिनेश मोंगिया ने भी फिल्मों में काम किया है. (फोटो-AFP)