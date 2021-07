News18 Hindi | July 19, 2021, 11:22 IST IND vs SL: गिलक्रिस्ट को टीवी पर देखकर ईशान किशन ने थामा बल्ला, उन्हीं के स्टाइल में करते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी India vs Sri Lanka: 23 वर्षीय भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन (Ishan Kishan) ने टी20 के बाद वनडे डेब्यू पर तहलका मचा दिया है. झारखंड के इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ (Ind vs SL) पहले वनडे में 42 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली.