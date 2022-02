News18 हिंदी | February 18, 2022, 06:45 IST विराट-रोहित के बीच मिकी-माउस का खेल, पहले IND vs WI T20I में किसके हाथ लगी बाजी, आज जीतेगा कौन? India vs West Indies 2nd T20I: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच शुक्रवार को दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Rohit Sharma vs Virat Kohli) के बीच रनों की दिलचस्प रेस देखने को मिलेगी. दोनों खिलाड़ियों के बीच यह रेस काफी समय से चल रही है, जिसमें बाजी कभी एक खिलाड़ी के हाथ लगती है और कभी दूसरे के. भारतीय खेलप्रेमियों के लिए यह रेस इसलिए भी मजेदार है क्योंकि जीते कोई भी, नाम तो भारत का ही होता है.













विराट कोहली (Virat Kohli) इस समय टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) उनसे सिर्फ 8 रन पीछे हैं. यानी, रोहित सिर्फ दो चौके लगाकर विराट की बराबरी कर सकते हैं. इसीलिए दूसरा टी20 मैच अहम हो गया है. रोहित इस मैच में विराट को पीछे छोड़ सकते हैं.

तकरीबन यही स्थिति पहले टी20 मैच से पहले भी थी. विराट पहला मैच शुरू होने से पहले रोहित से 30 रन आगे थे. रोहित ओपन करने आए और 40 रन बना गए. इस तरह वे विराट से 10 रन आगे निकल गए. फिर विराट की बारी आई. उन्होंने 17 रन बनाकर रोहित को फिर से पीछे छोड़ दिया.

मौजूदा समय में विराट के नाम 96 टी20 इंटरनेशनल मैच में 3244 रन दर्ज हैं. रोहित ने टी20 इंटरनेशनल 120 मैच खेलकर 3237 रन बनाए हैं. रोहित के नाम जहां 4 शतक का विश्व रिकॉर्ड है. तो विराट के नाम सबसे अधिक 29 अर्धशतक का कीर्तिमान है.

ऐसा नहीं है कि विराट और रोहित हमेशा एकदूसरे को पीछे ही छोड़ते रहते हैं. 2019 में एक तारीख ऐसी भी आई थी जब दोनों बराबरी पर खड़े हो गए थे. इस दिन विराट और रोहित दोनों के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट एक बराबर (2633-2633) रन दर्ज थे. इसलिए अगर एक बार फिर ऐसा अनोखा रिकॉर्ड देखने को मिल जाय तो हैरान मत होइएगा.

क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड फिलहाल न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) के नाम है. उन्हेंने 112 मैच में 3299 रन बनाए हैं. विराट और रोहित दोनों के पास शुक्रवार को यह मौका भी होगा कि वे गप्टिल को पीछे छोड़कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लें.