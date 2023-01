News18 हिंदी | Last Updated:January 16, 2023, 16:03 IST दुनिया के टॉप-10 बैटर्स की लिस्ट में 4 भारतीय, धोनी-सहवाग, रोहित-युवराज फिर भी रह गए पीछे Most Runs in ODI: दुनिया के टॉप बैटर्स की लिस्ट बने और उनमें से 4 भारतीय हों तो गर्व से सीना चौड़ा होना स्वाभाविक है. यह लिस्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की. इस लिस्ट में पहले नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं. टॉप-10 की लिस्ट में 4 भारतीय और 3 श्रीलंका के बैटर हैं. एक-एक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के हैं. Written by विजय प्रभात शुक्ला









मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच में 18426 रन बनाए हैं. उनका औसत 44.83 रहा. सचिन ने अपने वनडे करियर में 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए. वे दुनिया में सबसे अधिक वनडे रन (Most Runs in ODI) और सबसे अधिक वनडे शतक (Most Century in ODI) लगाने वाले बैटर हैं. (AFP)

श्रीलंका के कुमार संगकारा वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 404 मैच में 41.98 के औसत से 14234 रन बनाए हैं. उनके नाम 25 शतक हैं. (AFP)

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 375 मैच में 42.03 के औसत और 30 शतक की मदद से 13704 रन बनाए हैं. (AFP)

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 445 मैच में 32.36 के औसत से 13430 रन बनाए हैं. उनके नाम 28 शतक हैं. (AFP)

विराट कोहली ने 268 वनडे मैच में 46 शतक की मदद से 12754 रन बनाए हैं. उनका औसत 58.23 है. कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. (AP)

सौरभ गांगुली ने 311 वनडे मैच में 22 शतक की मदद से 11363 रन बनाए हैं. उनका औसत 41.02 है. गांगुली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं. (AFP)

टीम इंडिया के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं. उन्होंने 344 मैच में 39.16 के औसत से 10889 रन बनाए हैं. उनके नाम 12 शतक हैं. (AP)

एमएस धोनी सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं. उन्होंने 350 मैच में 10773 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में रोहित शर्मा 17वें, मोहम्मद अजहरुद्दीन 19वें, युवराज सिंह 23वें, वीरेंद्र सहवाग 28वें नंबर पर हैं. यानी टॉप 20 में 7 भारतीय हैं. (AFP)

वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले 10 बल्लेबाजों की लिस्ट.