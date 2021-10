News18 Hindi | October 31, 2021, 22:28 IST T20 WC, India vs New Zealand: टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से मिली करारी शिकस्त, हार के 5 जिम्मेदार India vs New Zealand, T20 World Cup 2021: टी20 वर्ल्ड कप के 27वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में यह लगातार दूसरी हार है. इससे पहले दुबई के मैदान पर ही पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. भारतीय टीम सेमीफाइनल की रेस लगभग बाहर हो चुकी है.

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 चरण में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 8 विकेट से शर्मनाक शिकस्त दी. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर सिर्फ 110 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड ने 111 रनों के लक्ष्य को 14.3 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया. आगे की स्लाइड में पढ़िए हार के 5 कारण... (फोटो-AP)

1. विराट कोहली ने लगातार दूसरा टॉस गंवाया: इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा टॉस गंवाया. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी वह टॉस नहीं जीत सके थे. जनवरी 2019 से लेकर अब तक कोहली सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कप्तान हैं. इस वर्ल्ड कप में दुबई के मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम लगातार जीत हासिल कर रही है. दूसरी पारी में ओस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. भारत को लगातार दूसरे मैच में इसका फायदा नहीं मिला. (फोटो- AP)

2. ईशान किशन पर दांव लगाने गया बेकार: भारत ने इस मुकाबले में चोटिल सूर्यकुमार यादव की जगह ईशान किशन को मौका दिया था और टीम प्रबंधन ने उन्हें रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने के लिए भेजा. किशन को पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया. आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला यह खिलाड़ी आठ गेंदों का सामना करके सिर्फ एक ही चौका लगा पाया. (AFP)

3. रोहित-कोहली ने अपना विकेट फेंका: रोहित शर्मा इस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. रोहित पहली ही गेंद पर आउट हो जाते लेकिन फाइन लेग पर एडम मिल्ने ने उनका कैच छोड़ दिया. इसके बाद रोहित ने मिल्ने को एक चौका और एक छक्का जड़कर बड़ी पारी खेलने के संकेत दिए. लेकिन ईश सोढ़ी की शॉर्ट पिच गेंद पर मार्टिन गुप्टिल को कैच दे बैठे. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ शानदार अर्धशतक जमाने वाले विराट कोहली तीन विकेट गिरने के बाद दबाव में आ गए. कोहली ने ईश सोढ़ी की गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाना चाहा लेकिन बोल्ट के हाथों लपके गए. रोहित और विराट में से किसी एक बल्लेबाज को 20 ओवर तक टिकना जरूरी था लेकिन दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सके. (PC:PTI)

4. 71 गेंदों तक नहीं पाए एक भी चौका-छक्का, 54 गेंदें डॉट खेली. भारतीय बल्लेबाजों ने 120 गेंदों में 54 गेंद पर कोई रन नहीं बनाया. इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी सिर्फ 8 चौके और दो छक्के जड़ने में सफल रहे. मैच के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब भारतीय बल्लेबाज 71 गेंदों तक बाउंड्री ही नहीं जड़ सके. भारतीय बल्लेबाजों ने छठी ओवर की पहली गेंद के बाद सीधे 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ा. सभी जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाली ही टीम जीतती है. (AFP)

5. बोल्ट की अगुवाई में कीवी बॉलर्स की खतरनाक गेंदबाजी: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैच से पहले कहा था कि वह शाहीन अफरीदी की तरफ गेंदबाजी करके भारत को दबाव में लाएंगे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया. बोल्ट ने ईशान किशन, हार्दिक पंड्या और शार्दुल ठाकुर को आउट किया. वहीं ईश सोढ़ी ने लगातार दूसरे मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को आउट किया. मिशेल सैंटनर को भले ही विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर भारतीय टीम पर जबरदस्त दबाव बनाया हुआ था. भारतीय खिलाड़ी सैंटनर और सोढ़ी के खिलाफ एक भी चौका नहीं लगा सके. (फोटो-AP)