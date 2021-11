News18 Hindi | November 07, 2021, 18:44 IST NZ vs AFG: राशिद खान ने रचा इतिहास, 400 विकेट लेकर ब्रावो-नरेन का तोड़ा रिकॉर्ड New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2021: राशिद खान (Rashid Khan) ने रविवार को टी20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में इतिहास रच दिया. उनकी टीम अफगानिस्तान को भले ही न्यूजीलैंड ने सुपर-12 चरण के मुकाबले (AFG vs NZ) में 8 विकेट से हरा दिया लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया. राशिद खान टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

नई दिल्ली. अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं. इस गेंदबाज ने 289 टी20 मैच में इस मुकाम को हासिल किया. उनसे पहले सिर्फ ड्वेन ब्रावो (553), सुनील नरेन (425) और इमरान ताहिर (420) ही यह कारनामा कर सके हैं. (फोटो-AP)

राशिद खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9वें ओवर की पांचवी गेंद पर मार्टिन गप्टिल को बोल्ड कर इस मुकाम को हासिल किया. इस वर्ल्ड कप में राशिद ने पांच मैचों में आठ विकेट लिए. हालांकि उनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी. (फोटो-AP)

23 साल के राशिद खान ने अपने 289वें टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की. उनसे पहले इस फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर के नाम था जिन्होंने 320 मैच में यह कमाल किया था. (Imran Tahir Twitter)

टी20 क्रिकेट में ड्वेन ब्रावो ने सबसे पहले 400 विकेट का मुकाम हासिल किया था. उन्होंने इसके लिए 364 मैच खेले थे. उनकी टीम के ही साथी गेंदबाज सुनील नरेन ने 362 टी20 मैच में इस रिकॉर्ड को हासिल किया है. (फोटो- AP)

राशिद खान ने 56 टी20 इंटरनेशनल में 103 विकेट लिए हैं. आईपीएल में राशिद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं. हैदराबाद की तरफ से इस गेंदबाज ने 76 मैचों में 93 विकेट लिए हैं. (AFP)

राशिद खान टी20 क्रिकेट के सबसे किफायती स्पिनरों में से एक हैं. टी20 क्रिकेट में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने गेंदबाजों में राशिद खान का इकॉनामी रेट दूसरा सबसे कम है. राशिद का इकॉनामी रेट 6.35 का है जबकि सुनील नरेन 6.04 का है. (Rashid Khan Instagram)