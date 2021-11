News18 हिंदी | November 20, 2021, 11:12 IST On This Day: सचिन तेंदुलकर बने थे तीस हजारी, क्या विराट कोहली तोड़ पाएंगे उनका रिकॉर्ड? On This Day 20 November 2009: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने आज के दिन ही 30 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए थे. मास्टर ब्लास्टर ने यह मुकाम 12 साल पहले अहमदाबाद टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया. सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट में तीस हजार रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं.













नई दिल्ली. दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर और उनके फैंस के लिए 20 नवंबर का दिन बेहद खास है. 12 साल पहले मास्टर ब्लास्टर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था जिसे कोई बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है. सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में 30 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए थे. इस मुकाम पर पहुंचने वाले सचिन इकलौते खिलाड़ी हैं. वर्तमान में सिर्फ विराट कोहली ही तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के करीब या आगे जा सकते हैं.

सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में 200 टेस्ट मैचों में 15921, 463 वनडे में 18426 और एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट में 46, वनडे में 154 विकेट भी झटके. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 664 मैचों में कुल 34357 रन दर्ज है. उन्होंने 100 शतक और 164 अर्धशतक जड़ा है.(Instagram)

सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ना लगभग नामुमकिन है. सर्वाधिक इंटरनेशनल रनों की सूची में मास्टर ब्लास्टर के बाद कुमार संगकारा का नंबर आता है, जिनके नाम कुल 28016 रन हैं. फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिग तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 27483 रन बनाए हैं. इसके बाद माहेला जयवर्धने (25957), जैक कैलिस (25534) और राहुल द्रविड़ (24208) का नंबर आता है. (AFP)

वर्तमान में खेल रहे क्रिकेटरों में सिर्फ विराट कोहली ही 20 हजार से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं. कोहली ने नाम 445 मैचों में 23161 रन दर्ज है. उन्होंने 70 शतक और 118 अर्धशतक जड़ा है. कोहली अभी 33 साल के ही हैं और उनका फिटनेस भी जबरदस्त है. (AFP)

विराट कोहली पिछले दो साल से इंटनरेशनल क्रिकेट में शतक लगाने में नाकाम रहे हैं. एक समय लग रहा था कि वह सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देंगे. कोहली अभी भी पांच-छह साल आसानी से क्रिकेट खेल सकते हैं. उनके पास 100 शतक लगाने और 30 हजार रन बनाने का मौका है. (PIC: AP)

हालांकि कोहली के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रनों का रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है. उन्हें सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी 11196 और बनाने होंगे. (AFP)