News18 हिंदी | November 27, 2021, 10:06 IST On This Day: जब सुरेश रैना पत्नी को प्रपोज करने पर्थ से लंदन पहुंच गए, एमएस धोनी की बात भी नहीं मानी On This Day: पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina Birthday) का आज यानी 27 नवंबर, 1986 में उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में जन्म हुआ था. रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 खेले. उनकी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ दोस्ती बड़ी खास है. अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले साल 15 अगस्त को धोनी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते ही रैना ने भी बल्ला टांगने का ऐलान कर दिया था. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की लवस्टोरी में भी धोनी की अहम भूमिका है. रैना ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़े किस्से का खुलासा किया था.













1 / 8

On This Day: बाएं हाथ के पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina Birthday) आज 35 बरस के हो गए. रैना का 1986 में आज ही के दिन यानी 27 नवंबर को मुरादनगर में हुआ था. उनके पिता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे. रैना ने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने का फैसला किया और लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में आ गए. यहीं से उनके प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का सफर शुरू हुआ. उन्होंने 16 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2005 में वनडे, अगले साल टी20 और 2010 में टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी से 2015 में शादी की. उनकी लवस्टोरी बड़ी दिलचस्प है. इसमें महेंद्र सिंह धोनी की अहम भूमिका है. (suresh raina instagram)

2 / 8

सुरेश रैना ने 322 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 7988 रन बनाए. वो 2011 विश्व कप और 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया में शामिल थे. उन्होंने भारत के लिए 18 टेस्ट ही खेले. लेकिन टेस्ट में उनके नाम खास रिकॉर्ड है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में ही शतक जड़ा था. (Suresh Raina Instagram)

3 / 8

रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 शतक और 48 अर्धशतक ठोके. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने वनडे में 5615, टी20 में 1605 और टेस्ट में 768 रन बनाए. रैना ने 30 जुलाई, 2005 को श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था. रैना को डेब्यू कैप कप्तान राहुल द्रविड़ ने दी थी. हालांकि, रैना का पहला मैच बेहद ही खराब रहा था. रैना ने पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया था. उन्हें मुरलीधरन ने 0 पर आउट किया था. (Suresh Raina Instagram)

4 / 8

रैना ने 2010 के टी20 विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी मारी थी. वो इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर हैं. उन्होंने 60 गेंद में 101 रन की पारी खेली थी. (Suresh Raina Instagram)

5 / 8

सुरेश रैना ने बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी से 2015 में शादी की थी. इस कपल की लवस्टोरी बड़ी खास है. प्रियंका को प्रपोज करने के लिए रैना फ्लाइट पकड़कर पर्थ से लंदन पहुंच गए थे. रैना ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था. जबकि पूर्व भारतीय कप्‍तान एमएस धोनी और उनके खास दोस्त ने उन्हें इतने लंबे सफर के लिए मना भी किया था. उस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी. (Suresh Raina Instagram)

6 / 8

रैना ने इंटरव्यू में बताया था कि तब खिलाड़ियों को आराम करने के लिए 7-8 दिन का समय मिला था. इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी बचपन की मोहम्मद प्रियंका से खास मुलाकात करने इंग्‍लैंड पहुंच गए थे. इस सफर के बारे में जब उन्होंने धोनी को बताया तो उन्होंने भी मना कर दिया था. लेकिन अपने खास दोस्त की बात को अनसुना कर वो इंग्लैंड गए थे. तब इस बल्लेबाज ने यूके का वीजा लेकर बीसीसीआई से अनुमति मांगी. पर्थ से 16 घंटे का सफर तय कर दुबई पहुंचे और फिर वहां से 12 घंटे की इंग्लैंड यात्रा पूरी की थी. (Suresh Raina Instagram)

7 / 8

सुरेश रैना और प्रियंका दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे. बाद में प्रियंका का परिवार पंजाब शिफ्ट हो गया था, तब दोनों के बीच संपर्क भी टूट गया था. 2008 में दोनों की एयरपोर्ट पर पांच मिनट की मुलाकात हुई. तब रैना आईपीएल के लिए बैंगलोर जा रहे थे और प्रियंका हॉलैंड. इस मुलाकात के बाद से दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शरू किया था. (Suresh Raina Instagram)

8 / 8

इसके बाद दोनों ने लंबे वक्त तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर 2015 में शादी कर ली थी. आज दोनों ग्रेसिया और रियो दो बच्‍चों के मां-बाप हैं. (Suresh Raina Instagram)