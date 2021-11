News18 हिंदी | November 23, 2021, 11:49 IST On This Day: कोहली डे-नाइट टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बने, अब 2 साल से शतक को तरसे On This Day: विराट कोहली (Virat Kohli) ने आखिरी बार 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में शतक लगाया था. इसके बाद से वह 56 पारियों में शतक नहीं लगा सके हैं. इस डे-नाइट टेस्ट में कोहली ने 136 रनों की पारी खेली थी. यह उनके करियर 70वां अंतरराष्ट्रीय शतक था. भारतीय टेस्ट कप्तान पिछले दो सालों से शतक के लिए तरस रहे हैं.













नई दिल्ली. भारतीय कप्तान विराट कोहली दो साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा सके हैं. विराट ने अपना अंतिम शतक आज के ही दिन 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में लगाया था. इस मैच में कोहली ने 136 रनों की पारी खेली. वह डे-नाइट टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने. (AP)

कोलकाता टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 106 रनों पर सिमट गई. इसके बाद भारत चेतेश्वर पुजारा (55) और विराट कोहली की मदद से 347/9 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की. बांग्लादेश दूसरी पारी में 195 रन ही बना सका और भारत ने यह मुकाबला पारी और 46 रनों से जीता. 9 विकेट लेने वाले इशांत शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया. (AP)

कोहली ने कोलकाता टेस्ट के बाद 50 मैच की 56 पारियों में 1989 रन बनाए हैं. उन्होंने 20 अर्धशतक लगाया है. सर्वोच्च स्कोर नाबाद 94 का रहा. हालांकि पिछले दो सालों में सभी फार्मेट में 50 से ऊपर का औसत रखने वाले कोहली की बल्लेबाजी में गिरावट देखने को मिली. कोहली पिछले दो साल में 40.59 की औसत से ही रन बना सके. (AP)

विराट कोहली ने नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक दर्ज है. उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (100) और रिकी पॉन्टिंग (71) हैं. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं. हालांकि मुंबई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वह खेलेंगे. (AP)

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में विराट के पास बतौर कप्तान सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम करना का मौका होगा. फिलहाल कोहली पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग (41 शतक) के साथ संयुक्त रूप से नंबर वन हैं. (AFP)

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 27 शतकों के साथ 7765 और वनडे में 43 शतकों के साथ 12169 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में वह शतक लगाने में नाकाम रहे हैं. (AP)