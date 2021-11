News18 हिंदी | November 11, 2021, 15:02 IST PAK vs AUS: बाबर आजम अपने गुरु मैथ्यू हेडन का तोड़ेंगे रिकॉर्ड, विराट कोहली भी रह जाएंगे पीछे Pakistan vs Australia, T20 World Cup-2021 Semifinal: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच (PAK vs AUS) टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप 2021 में बल्ले से कहर ढा रहे थे. बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने अपने पांचों ग्रुप मैचों में जीत हासिल की है. इस वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाली यह इकलौती टीम है. दूसरे सेमीफाइन में पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से है और बाबर 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. (AP)

बाबर आजम डेब्यू टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. बाबर T20 WC 2021 में 264 रन बना चुके हैं. सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन के नाम है. हेडन ने साल 2007 में 265 रन बनाए थे. बाबर दो रन बनाते ही हेडन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. हेडन फिलहाल पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजी सलाहकार हैं.(Matthew Hayden Instagram)

बाबर आजम इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के जोस बटलर (269) के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. बाबर ने 5 मैच में चार अर्धशतकों की बदौलत 264 रन बनाए हैं. 6 रन बनाते ही बाबर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज को पीछे छोड़ देंगे. (AP)

बाबर आजम से पहले विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में चार पचासे जड़े थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बाबर के पास कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. (AFP)

बाबर आजम ने 66 टी20 मैचों में करीब 49 की औसत से 2468 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में उनसे ज्यादा रन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मोहम्मद हफीज (2513) ने बनाया है. बाबर के पास हफीज को भी पीछे छोड़ने का मौका है. (AFP)

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने साल 2021 में 22 मैचों में करीब 88 की औसत से 966 रन ठोक चुके है. आज 34 रन बनाते ही एक कैलेंडर ईयर में 1000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले रिजवान दुनिया के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. (AP)