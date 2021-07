News18 Hindi | July 17, 2021, 12:54 IST ZIM vs BAN: शाकिब अल हसन ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, कैलिस-मुर्तजा से आगे निकले Zimbabwe vs Bangladesh, 1st ODI: बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में 30 रन देकर पांच विकेट लिए. बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे (BAN vs ZIM) को 155 रनों के बड़े अंतर से हराया.