T20 World Cup: टीम इंडिया के बल्लेबाज टी20 में रन ही नहीं बना पा रहे! पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से छोड़ा पीछे

News18 Hindi | October 28, 2021, 16:41 IST T20 World Cup: टीम इंडिया के बल्लेबाज टी20 में रन ही नहीं बना पा रहे! पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से छोड़ा पीछे T20 World Cup 2021: टीम इंडिया (Team India) टी20 वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी है. टीम को पहले मुकाबले में पाकिस्तान से (India vs Pakistan) हार मिली थी. टीम अब 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से (India vs New Zealand) भिड़ेगी. 2021 में टीम इंडिया का रनरेट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से कम है.

1 / 7

टीम इंडिया (Team India) ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) 151 रन बनाए थे. हालांकि उसे मैच में (T20 World Cup 2021) 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी. टीम दूसरे मैच में अब 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. टीम टी20 वर्ल्ड कप में कभी भी न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकी है. (AP)

2 / 7

2021 में भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के रनरेट की बात करें तो टीम इंडिया सबसे नीचे हैं. टीम इंडिया ने 7.77 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए हैं. पाकिस्तान ने 8.33 जबकि न्यूजीलैंड ने 7.95 के हिसाब से रन बनाए. इस दौरान तीनों टीमों की बात करें तो सबसे बड़ा 232 रन का स्कोर भी पाकिस्तान ने बनाया है. टीम इंडिया ने इस दौरान 224 रन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. (AP)

3 / 7

इस साल पाकिस्तान ने 19 में से 11 टी20 इंटरनेशनल के मुकाबले जीते हैं. न्यूजीलैंड ने 14 में से 8 जबकि टीम इंडिया ने 9 में से 4 मुकाबले जीते हैं. यानी जीत के मामले में भी टीम इंडिया दाेनों से पीछे है. सुपर-12 में इन तीन टीमों के बीच ही जंग है. कोई 2 ही टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना सकेगी. (AFP)

4 / 7

2021 में बड़ी टीमों की बात करें तो ओवरऑल सबसे अच्छा रनरेट इंग्लैंड का है. उसने हर ओवर 8.63 के औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान टीम ने 13 में से 9 मुकाबले जीते भी हैं. टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के भी अपने दोनों शुरुआती मुकाबले जीते हैं. साउथ अफ्रीका की टीम 8.28 औसत रन के साथ से दूसरे और पाकिस्तान तीसरे पर स्थान है. (AP)

5 / 7

भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को देखें तो टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने 85 पारियों में 53 की औसत से 3216 रन बनाए हैं. 29 अर्धशतक लगाया है. वहीं न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल ने सबसे अधिक 2956 रन बनाए हैं. 2 शतक और 17 अर्धशतक जड़ा है. (AP)

6 / 7

गेंदबाजी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी 100 विकेट ले चुके हैं. वे टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने 82 पारियों में 25 की औसत से 100 विकेट झटके हैं. 18 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. वहीं भारत की मौजूदा टीम की बात करें तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 59 विकेट लिए हैं. (AFP)

7 / 7

टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले यूएई में खेले जा रहे हैं. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के विदेश में प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया इसमें आगे है. उसने अब तक 59 टी20 के मुकाबले घर के बाहर खेले हैं. 35 में जीत हासिल की है, 21 में हार मिली है. वहीं न्यूजीलैंड ने 39 में से 18 मैच जीते हैं. 18 मैच में उसे हार मिली है. (AP)