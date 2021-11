News18 हिंदी | November 12, 2021, 16:08 IST T20 World Cup Final: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की 7 अद्भुत समानताएं, जैसे एकदूसरे के खेल का रीप्ले दिखा रहे हों T20 World Cup Final: टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Australia vs New Zealand) के बीच होगा. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (New Zealand) ने इंग्लैंड को हराया. दोनों सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड की जीत में गजब की समानता रही. फाइनल की टीमें एक ही उपमहाद्वीप की हैं. हम यहां ऐसी 7 समानताएं बताने जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Australia) दोनों के खेल की बारीकियां बताते हैं.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Australia vs New Zealand) के बीच होगा. न्यूजीलैंड (New Zealand) ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया है. टी20 वर्ल्ड कप यूएई और ओमान, यानी एशिया में हो रहा है. आमतौर पर एशिया में एशियाई टीमों को हराना मुश्किल होता है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में एशियाई टीमों की एक ना चली. खिताब तो छोड़िए, कोई एशियाई टीम फाइनल में भी जगह ना बना सकी. जो दो टीमें फाइनल में पहुंची हैं, वह एक ही उपमहाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की हैं. सिर्फ यही एक बात नहीं है, जो इन दोनों टीमों को समान बनाती हैं. हम यहां ऐसी 7 खूबियां बताने जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Australia) दोनों टीमों में हैं.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-12 के अपने-अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही थीं. दोनों ही टीमों को टूर्नामेंट से पहले खिताब का प्रबल दावेदार भी नहीं माना गया था. (PIC: AP)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने सेमीफाइनल मुकाबले 5-5 विकेट से जीते. संयोग देखिए कि दोनों सेमीफाइनल में 9-9 विकेट ही गिरे. यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सेमीफाइनल में एक बराबर 4-4 विकेट झटके. (PIC: AFP)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने सेमीफाइनल में ग्रुप की नंबर 1 टीमों को हराया. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, जो ग्रुप दौर में अजेय था. न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, जो ग्रुप दौर में सिर्फ एक मैच हारा था. (PIC: AP)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने सेमीफाइनल में 160 से बड़े लक्ष्य का पीछा कर मुकाबला जीता. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के 176 रन के स्कोर को बौना साबित किया. न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के द्वारा दिए 167 लक्ष्य को हासिल किया. (PIC: AP)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने सेमीफाइनल मुकाबले 19वें ओवर में ही मैच जीत लिया. दोनों की जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज की अहम भूमिका रही. न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 46 और ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने 41 रन बनाए. (PIC: AP)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने आखिरी 4 ओवर में 50 रन से ज्यादा बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 4 ओवर में 62 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने आखिरी 4 ओवर में 60 रन बनाए. (PIC: AP)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आज तक टी20 वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत सकी हैं. यानी दोनों ही टीमों को अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप खिताब की तलाश है. वैसे न्यूजीलैंड ने इसी साल टेस्ट फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. ऑस्ट्रेलिया 5 बार वनडे विश्व कप जीत चुका है. (PIC: AP)