News18 हिंदी | Last Updated:March 26, 2023, 12:47 IST John Cena को दिग्गज रेसलर ने दी है WWE में सबसे ज्यादा बार मात, पहले नहीं कर पाया कोई ऐसा, कौन है ये सुपरस्टार? WWE: जॉन सीना (John Cena) बेशक रेसलिंग की दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर में से एक हैं. शायद ही ऐसा कोई दिग्गज रेसलर हो जिसे जॉन सीना ने नहीं हराया हो. सीना ने बिग शो, केन, ट्रिपल एच जैसे बड़े दिग्गजों को मात दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं जॉन सीना को एक रेसलर ने 3 बार हराया है. पहले ऐसा करने में कोई रेसलर नहीं कर पाया है. जॉन सीना रिंग में टैप आउट नहीं करने के लिए जाने जाते है. आइए जानते हैं उस रेसलर के बारे में जिसने जॉन को 3 बार मात दी है. Written by Satyam Sengar









जॉन सीना (John Cena) के फैंस दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में हैं. जॉन सीना जब रिंग में उतरते हैं तो शायद ही ऐसा कोई फैन हो जो उनके आने से खुश दिखाई नहीं देता. Pic Credit- WWE

जॉन सीना को सिर्फ एक रेसलर से 3 बार हार का सामना करना पड़ा. यह थोड़ा आश्चर्यजनक है. क्योंकि जॉन सीना रिंग में जल्दी हार मानने के लिए नहीं जाने जाते हैं. Pic Credit- WWE

जॉन सीना को 3 बार हराने वाला यह सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि एज (Edge) हैं. जी हां, एज ने जॉन सीना को 3 बार हराया है. Pic Credit- WWE

इन दोनों का पहली बार सामना तब हुआ था जब साल 2006 के न्यू ईयर रिवोल्यूशन (New Year Revolution) में एज ने मनी इन द बैंक (Money In the Bank) कॉन्ट्रेक्ट का इस्तेमाल करते हुए जॉन सीना से wwe चैंपियनशिप जीती थी. Pic Credit- WWE

दूसरी बार एज ने जॉन सीना को साल 2009 के नो वे आऊट (No way Out) के प्रोग्राम में हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप (World Heavyweight Championship) जीती थी. यह एक एलिमिनेशन चैंबर मैच था. Pic Credit- WWE

तीसरी बार एज ने जॉन सीना को उसी साल 2009 में एक बार फिर से मात दी. एज ने बैकलैश 2009 में जॉन सीना को हराकर खिताब अपने नाम किया था. उस मैच में बिग शो ने अचानक आकर जॉन सीना को पीटा था. जिसके कारण जॉन सीना बुरी तरह घायल हो गए थे. और वह रेफरी के 10 गिनने तक उठ नहीं पाए थे. इस दौरान रेफरी ने एज को जीत दे दी थी. Pic Credit- WWE