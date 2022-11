News18 हिंदी | Last Updated:November 07, 2022, 07:53 IST 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग वाले Oppo के इस पॉपुलर फोन को सस्ते में लाएं घर, Flipkart पर ऑफर फ्लिपकार्ट से पता चला है कि ओप्पो K10 4G फोन को ग्राहक सस्ते में घर ला सकते हैं. इस फोन की सबसे खास बात इसकी 5000mAh बैटरी और 33W सुपरVOOC चार्जिंग है. Written by Afreen Afaq











फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, एसेसरीज़ पर बेस्ट डील दी जा रही है. प्लैटफॉर्म पर आए दिन सेल चलती ही रहती है. फेस्टिव सीज़न पर लोगों ने सेल में से बंपर छूट का फायदा उठाया है, और अब कंपनी कुछ पॉपुलर फोन पर भी बेस्ट डील दे रही है. यहां हम बात कर रहे हैं ओप्पो K10 4G फोन की. ग्राहक इस फोन को 18,999 रुपये के बजाए सिर्फ 13,499 रुपये में घर ला सकते हैं. इस फोन की सबसे खास बात इसकी 5000mAh बैटरी और 33W सुपरVOOC चार्जिंग है.

ओप्पो K10 में 6.59-इंच का फुल-एचडी + डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 2412×1080 पिक्सल रेजोलूशन के साथ आता है. इसमें ऊपर-बाईं ओर होल-पंच कटआउट दिया गया है.

Oppo K10 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 SoC है जिसे 8GB और 128GB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. फोन रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, और इसकी रैम क्षमता को 5GB तक बढ़ा देता है. ये फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ColorOS 11.1 out of the box पर काम करता है.

कैमरे के तौर पर इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है. कैमरा ऐप में नाइटस्केप मोड, नाइट फिल्टर, ब्यूटिफिकेशन, डैजल कलर मोड, पैनोरमा मोड, वीडियो फिल्टर आदि जैसे मोड शामिल हैं. सेल्फी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा दिया गया है.

पावर के लिए Oppo K10 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33W के SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. धूल और पानी से बचाव के लिए इस स्मार्टफोन में IP5X और IPX4 रेटिंग भी है. बता दें कि कुछ दिन पहले Oppo K10 के 5जी वेरिएंट को भी लॉन्च किया गया था.