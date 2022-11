News18 हिंदी | Last Updated:November 20, 2022, 16:50 IST OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी, Nord CE 2 Lite के लिए Android 13 का बीटा टेस्ट शुरू, जानें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस OnePlus ने भारत में OnePlus Nord CE 2 Lite के लिए एंड्रायड 13 बेस्ड OxygenOS ओपेन बीटा टेस्ट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है. वनपल्स यूजर्स नए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरिएंस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हालांकि, केवल 1,000 यूजर्स ही वनपल्स के ओपेन बीटा टेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे और इसके लिए उन्हें सभी शर्तों को पूरा करना होगा. Written by Chandrashekhar Gupta











Follow us on

1 / 5

बीटा टेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए वनप्ल्स नोर्ड CE 2 लाइट का इंडियन वर्जन और यूजर का वनप्लस कम्यूनिटी का एक्टिवमेंबर होना जरूरी है. इसके अलावा यूजर को बीटा प्रोग्राम से जुड़े संभावित जोखिम स्वीकार करने होंगे. जानिए रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी प्रोसेस

2 / 5

OnePlus बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए वन प्लस स्मार्टफोन पर जाएं और About device पर up to date पर टैप करें. इसके बाद ऊपर दाईं ओर स्थित आइकन पर टैप करें. यहां Beta program सिलेक्ट करें. अब Beta पर टैप करके Fill in your information पर टैप करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद Apply Now कर दें.

3 / 5

बीटा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने में 5 वर्किंग डे लगते हैं. रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद Settingsपर जाएं और About device को चुनें. इसके बाद Download Now पर क्लिक करके अपडेट डाउनलोड करें.

4 / 5

वनपल्स के स्मार्टफोन में OxygenOS 13 अक्वामोर्फिक डिजाइन लाएगा. सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए नए OS में चैट स्क्रीनशॉट्स के लिए ऑटोमैटिक फिक्सलेशन फीचर होगा.

5 / 5

इसके अलावा एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड (AES) के साथ बेहतर Private Safe एक्सपीरिएंस मिलेगा. वहीं, डिस्टेंस-फ्रॉम-फोन,एम्बिएंट लाइट और किड स्पेस में सिटिंग पोस्चर रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे.