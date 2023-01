News18 हिंदी | Last Updated:January 07, 2023, 07:00 IST Aisle ने भारत में यंगस्टर्स के लिए लॉन्च किया नया डेटिंग ऐप, जानिए आपको कैसे मिलेगा परफेक्ट मैच आइज़ल (Aisle) ने यंगस्टर्स के लिए एक नया डेटिंग ऐप जलेबी लॉन्च करने की घोषणा की है. इस ऐप में मॉडर्न विजुअल्स होंगे और यह यूज़र्स को टेक्स्ट और ऑडियो संकेतों के जरिए अपने मैचेज खोजने में मदद करेगा. साथ ही यह ऐप यूज़र्स को अपने इंटरेस्ट शेयर करने की अनुमति देगा. (फ़ोटो: Aisle) Written by Somya









यूज़र्स का भरोसा बढ़ाने के लिए जलेबी ऐप में सेल्फ़ी-वेरिफाईड प्रोफाइल और मेंबर के बारे में एक नज़र में ज्यादा जानकारी देने के लिए मोज़ेक प्रोफ़ाइल डिज़ाइन जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं. (फ़ोटो: Aisle)

फर्म के अनुसार जलेबी ऐप को शुरू करने का मकसद सिंगल, प्रोग्रेसिव और प्रमुख रूप से जेन जेड ऑडिएंस के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है. जलेबी ऐप की टैगलाइन "Seriously Good Dating" आइज़ल की टैगलाइन "Nothing casual about this dating app" का एसेंस बनाए रखती है. (फ़ोटो: Aisle)

आइज़ल के संस्थापक और सीईओ, एबल जोसेफ का कहना है कि जलेबी युवा पीढ़ी के लिए रिश्तों और डेटिंग का नया रूप है. इसका उद्देश्य मेम्बर्स को जोड़ने और उनकी आवाज सुनने के लिए एक भरोसेमंद स्पेस मुहैया कराना है. आइज़ल ने इससे पहले 18-24 आयु वर्ग के लिए काम नहीं किया है. यह एक ऐसी पीढ़ी है जो दुनिया भर में क्या हो रहा है, इसके बारे में ज्यादा ओपन और अवेयर है. (फ़ोटो: Aisle)

डेटिंग ऐप स्पेशल फीचर्स के साथ जलेबी सुपर सब्सक्रिप्शन पैकेज भी ऑफर करता है. जलेबी सुपर सब्सक्रिप्शन 10.49 डॉलर यानी लगभग 860 रुपये में 1 महीने का पैक, 20.49 डॉलर यानी लगभग 1,700 रुपये में 3 महीने और 30.99 डॉलर यानी लगभग 2,500 रुपये में 6 महीने के लिए आएगा. (फ़ोटो: Aisle)

नोएडा स्थित InfoEdge ने आइज़ल में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 2022 में 91 करोड़ रुपये चुकाए हैं. पब्लिक टेक्नोलॉजी फर्म InfoEdge का कहना है कि इस टेकओवर का उद्देश्य Aisle और जीवनसाथी जैसे ऐप के साथ मैचमेकिंग सेगमेंट में अपनी पेशकश को मजबूत करना है. (फ़ोटो: Aisle)