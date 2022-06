News18 हिंदी | June 25, 2022, 15:21 IST 10 हज़ार रुपये से भी कम कीमत में घर लाएं 48MP 4 कैमरे वाला बजट फोन, मिलेगी 18W फास्ट चार्जिंग Best Offer on Budget Phone:इस सेल में फोन पर बेस्ट डील्स दी जा रही है, और ग्राहकों को यहां एक्सचेंज पर भी काफी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है. सेल में वैसे तो ग्राहक सभी पॉपुलर मोबाइल ब्रांड के फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन बजट रेंज के फोन पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर की बात करें तो ग्राहकों को माइक्रोमैक्स IN नोट 1 को काफी सस्ते में उपलब्ध कराया जाएगा. Written by Afreen Afaq











Follow us on

1 / 5

Best Offer on Budget Phone: फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सेल का आज (25 जून 2022) तीसरा दिन है. सेल को 5 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, और 27 जून 2022 को इसका आखिरी दिन है. इस सेल में फोन पर बेस्ट डील्स दी जा रही है, और ग्राहकों को यहां एक्सचेंज पर भी काफी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है. सेल में SBI कार्ड के ज़रिए 10% की छूट मिलेगी. सेल में वैसे तो ग्राहक सभी पॉपुलर मोबाइल ब्रांड के फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन बजट रेंज के फोन पर मिलने वाले बेस्ट ऑफर की बात करें तो ग्राहकों को माइक्रोमैक्स IN नोट 1 को काफी सस्ते में उपलब्ध कराया जाएगा.

2 / 5

फ्लिपकार्ट से मिली जानकारी के मुताबिक Micromax In Note 1 को 15,499 रुपये के बजाए सिर्फ 9,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस फोन की सबसे खास बात इसका Helio G85 प्रोसेसर और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है.

3 / 5

इसमें 6.67 इंच का IPD LCD डिस्प्ले फुल HD+ रेजोलूशन के साथ दिया गया है. ये फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है. नए फोन में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और इसे अगले दो साल में एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 अपडेट दिया जाएगा. फोन का ग्रीन कलर वेरिएंट X-शेप के पैटर्न वाले डिजाइन के साथ आता है, और दूसरा व्हाइट कलर ऑप्शन में दिया गया है.

4 / 5

बता दें कि Micromax In Note 1 दो वेरिएंट्स में आता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट है.

5 / 5

मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप: कैमरे की बात करें तो इसके रियर पैनल पर AI क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा. इसके अलावा मॉड्यूल में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर भी दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है. पावर के लिए फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो कि 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.