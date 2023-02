News18 हिंदी | Last Updated:February 06, 2023, 11:44 IST कहीं आपने भी तो नहीं डाउनलोड कर लिया ChatGPT का फेक ऐप? तुरंत कर दें डिलीट, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे! OpenAI का ChatGPT पोर्टल तेजी से पॉपुलर हो रहा है. ये AI टूल स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्रोसेसिंग टेक्नीक के जरिए इंसानों की तरह रिस्पॉन्स जनरेट करता है. साथ ही ये किसी भी टॉपिक को आसानी से समझाता है. लेकिन, ये फिलहाल गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इसके फेक वर्जन भी निकल आए हैं. Written by Saket Singh









अगर आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से ChatGPT ऐप को डाउनलोड करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें. क्योंकि, स्टोर्स पर काफी सारे ChatGPT जैसे ऐप्स उपलब्ध हो गए हैं. ये आपकी डिवाइस के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

top10vpn की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर ढेरों फेक ChatGPT जैसे ऐप्स मिल जाएंगे. ये आपका डेटा चुरा सकते हैं. ऐसे में अगर आपने पहले ही कुछ ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है तो तुरंत उन्हें डिलीट कर दें.

एंड्रॉयड में मौजूद इनमें से कुछ ऐप्स AI Chat Companion, ChatGPT 3: ChatGPT AI, Talk GPT – Talk to ChatGPT, ChatGPT AI Writing Assistant और Open Chat – AI Chatbot App हैं.

इसी तरह ऐपल ऐप स्टोर पर मौजूद कुछ ऐप्स- Genie - GPT AI Assistant, Write For Me GPT AI Assistant, ChatGPT - GPT 3, Alfred - Chat with GPT 3, Chat w. GPT AI - Write This, ChatGPT - AI Writing apps, Wiz AI Chat Bot Writing Helper, Chat AI: Personal AI Assistant और Wisdom Ai - Your AI Assistant हैं.

ध्यान रहे OpenAI ने अभी तक ChatGPT के लिए कोई स्टैंडअलोन ऐप जारी नहीं किया है. फिलहाल इस पोर्टल को केवल आप अपने ब्राउजर में लॉगिन कर इस्तेमाल कर सकते हैं.