News18 हिंदी | September 11, 2022, 08:33 IST Xiaomi ने 'Tech ka Shubh Muhurat' सेल का किया ऐलान, दिवाली के मौके पर मिलेगी बंपर छूट फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बाद अब शियोमी भी जल्द Diwali With Mi (Tech ka Shubh Muhurat) सेल शुरू करने वाली है. कंपनी ने इसके लिए माइक्रोसाइट बनाई है, जिससे साथ लिखा है, 'Don't Buy Tech Yet, its worth the wait' लिखा है...











फेस्टीव सीज़न के मौके पर ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी प्लैटफॉर्म पर ऑफर्स और डील्स की भरमार दी जाती है. ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बाद अब शियोमी भी जल्द Diwali With Mi (Tech ka Shubh Muhurat) सेल शुरू करने वाली है. कंपनी ने इसके लिए माइक्रोसाइट बनाई है, जिससे साथ लिखा है, ‘Don’t Buy Tech Yet, its worth the wait’, यानी कि अगर अभी तक गैजेट (टीवी, लैपटॉप फोन) नहीं खरीदा है, तो इंतज़ार अच्छा ही होगा. सेल की शुरुआत 20 सितंबर को होगी.

फिलहाल शियोमी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किन प्रोडक्ट्स पर क्या डिस्काउंट दिया जाएगा. लेकिन कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक सेल में ग्राहकों को फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स को काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है.

माइक्रोसाइट से मालूम हुआ है कि इस ग्रेटेस्ट दिवाली सेल के लिए Notify Me बटन दबाएंगे तो आपको कस्टमाइज़ कूपन दिया जाएगा. साथ ही दिवाली सेल के लिए अर्ली इनवाइट और बेस्ट डिस्काउंट का एक्सेस दिया जाएगा.

15 सितंबर होगा डील्स का खुलासा: कंपनी ने ये भी बताया है कि सेल में मिलने वाले ऑफर्स की जानकारी का खुलासा 15 सितंबर को कर दिया जाएगा. सेल में स्पिन द व्हील, सुपर स्लॉट मशीन, पटाका रन कॉन्टेस्ट जैसे गेम भी मौजूद होंगे, जहां से जीतने पर ग्राहकों को शियोमी स्मार्ट टीवी, रेडमी नोट 11SE जैसे प्रोडक्ट को इनाम में पा सकेंगे.

माइक्रोसाइट पर दिवाली गेम रूम सेक्शन भी है, जिसके तहत ग्राहक 10 करोड़ रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं.इसके अलावा नए लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहकों को नए रेडमी A1, रेडमी 11 प्राइम सीरीज़ को सस्ते में खरीदने का मौका दिया जाएगा.