Gmail के इन ट्रिक्स के बारे में जान लेंगे तो खुद को कहेंगे एक्सपर्ट, अरबों यूज़र्स मगर ज़्यादातर अनजान!

Gmail Shortcut: जीमेल पर आपको कई तरह के शॉर्टकट मिलते हैं. mark as read करने के लिए Shift + I दबाएं, ईमेल भेजने के लिए Command या Ctrl + Enter दबाएं, Command or Ctrl + K to insert a link, C to compose, / to search your emails, D to compose in a new tab, BCC रेसीपिएंट ऐड करने के लिए Shift + Ctrl + B प्रेस करें.