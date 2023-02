News18 हिंदी | Last Updated:February 25, 2023, 19:13 IST कहीं सुना था गाना लेकिन याद नहीं आ रहा? डोंट वरी, गूगल है ना, बस गुनगुना के हो जाएगा काम आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको गाने की टोन याद आ रही हो. लेकिन, पूरा गाना या लिरिक्स याद ना आ रहे हों. इसी तरह टाइटल भी समझ ना आ रहा हो. या ये भी हो सकता है कि आप पास में चल रहे किसी गाने का टाइटल जनना चाह रहे हों. इसका सॉल्यूशन गूगल के पास है. आपको गूगल के Search for a song नाम के फीचर का इस्तेमाल करना है और आपका काम हो जाएगा. Written by Saket Singh









दरअसल, गूगल ये काम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से करता है. ये आपको उस गाने के संभावित मैच को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. इसके लिए आपको पूरा गुनगुनाने की भी जरूरत नहीं होती है.

गूगल कहता है कि सॉन्ग की मेलोडी फिंगरप्रिंट की तरह होती है. क्योंकि, इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है. ऐसे में गूगल की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी सही फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई होने तक सॉन्ग सर्च करता रहता है. मशीन लर्निंग मॉडल ऑडियो को गाने की मेलोडी को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर-बेस्ड सिक्वेंस में बदल देता है.

गूगल के इस मॉडल को कई सोर्सेज के गाने को पहचानने के लिए ट्रेन किया गया है. ये इंसानों की गाने की आवाज को पहचान सकता है. साथ ही ये सीटी बजाने या गुनगुनाने को भी पहचान लेता है.

इसे फीचर का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका ये है कि आपको फोन की होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल सर्च बॉक्स में माइक के बटन को टैप करना है. फिर बॉटम में दिखाई दे रहे Search for a song ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर गाने को गुनगुनाना है.

दूसरा तरीका ये है कि आपको गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करना है और फिर Which Song is this बोलना है और उसे गुनगुना देना है. या किसी सोर्स के पास रख देना है. फिर आपको गूगल रिजल्ट दे देगा. ये काम सेकेंड्स में हो जाता है.