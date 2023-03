News18 हिंदी | Last Updated:March 16, 2023, 19:49 IST आपने कब किया कहां ट्रैवल? Google Maps को सब है पता, लोकेशन हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका यहां जानें Google Maps दुनियाभर में एक पॉपुलर नेविगेशन ऐप है. ये ऐप क्लीन UI ऑफर करता है. ऐसे में इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है. ये एंड्रॉयड डिवाइसेज में पहले से इंस्टॉल होकर आता है. वहीं, iPhone और iPad में इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होता है. गूगल मैप्स हर उस जगह को याद रखता है जिसे आप विजिट करते हैं या जिसे सर्च, शेयर या रिव्यू करते हैं. अगर आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं. Written by Saket Singh









एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल मैप्स को ओपन करना होगा. इसके बाद स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर से प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना होगा. (Image- ShutterStock)

इसके बाद Your Timeline पर जाना होगा. यहां यूजर्स को तीन डॉट्स दिखाई देंगे. यहां से Settings and privacy को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद स्क्रोल कर नीचे की तरफ आना होगा और Delete all Location History को सेलेक्ट करना होगा. (Image- ShutterStock)

अगर आप बल्क में लोकेशन हिस्ट्री डिलीट करना चाहें तो आपको टाइमफ्रेम सेलेक्ट करने के बाद Delete बटन को सेलेक्ट करना होगा. लोकेशन हिस्ट्री को ऑटोमैटिक तरीके से डिलीट करने के लिए आप Auto delete को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. (Image- ShutterStock)

अगर आप iPhone में हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले गूगल मैप्स को ओपन करना होगा. फिर प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना होगा. इसके बाद सेटिंग्स और फिर Maps History में जाना होगा. (Image- ShutterStock)

फिर यहां से आप टॉप बार से सर्च कर लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं. इसी तरह आप select Delete activity या Delete by date को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. साथ ही आप सभी गूगल मैप्स हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए All Time को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद आपको delete to confirm पर टैप करना होगा. (Image- ShutterStock)