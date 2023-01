News18 हिंदी | Last Updated:January 02, 2023, 12:43 IST Instagram: कोई नहीं पढ़ सकेगा आपके चैट्स, बस ऑन कर लें ये फीचर Instagram यूजर्स को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए चैट्स में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर ऑफर करता है. ये फीचर चैट को सेफ करता है. ऐसे में इन चैट्स को कोई भी नहीं पढ़ सकता. आइए जानते हैं इस फीचर को ऑन करने का तरीका. Written by Saket Singh









Instagram में चैट्स के लिए यूजर्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है. इससे सेंडर और रेसिपिएंट के कॉल्स और मैसेज में सिक्योरिटी का एडिशनल लेयर आ जाता है. यानी कोई भी थर्ड पार्टी इन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स को देख या सुन नहीं सकती.

एन्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ऐसे कन्वर्सेशन में हर डिवाइस के पास एक 'स्पेशल की' होता है. ये कन्वर्सेशन को प्रोटेक्ट करता है. जब यूजर इंस्टाग्राम एन्क्रिप्टेड चैट में किसी को मैसेज करते हैं तो डिवाइस चैट को लॉक कर देता है. मैसेज को केवल उन डिवाइसेज द्वारा अनलॉक किया जा सकता है जिनके पास चैट के लिए स्पेशल की हो.

इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर ने कहा है कि फेसबुक समेत कोई भी थर्ड इन चैट्स को नहीं पढ़ सकता. कोई भी एन्क्रिप्टेड चैट्स को एक्सेस नहीं कर सकता है. क्योंकि, किसी के पास ये स्पेशल की नहीं होते. इंस्टाग्राम ने कहा कि अगर हम चाहें तब भी इन चैट्स को नहीं पढ़ सकते.

इंस्टाग्राम ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ऑन करने के लिए यूजर्स को डायरेक्ट चैट बटन पर टैप करना होगा. फिर टॉप राइट में चैट लिस्ट पेज से न्यू मैसेज बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Use end-to-end encryption ऑप्शन पर टैप करना होगा.

इसके बाद उस अकाउंट की प्रोफाइल पर टैप करना होगा, जिस पर आप एंड-टू-एंड एन्किप्टेड चैट शुरू करना चाहते हैं. इसके बाद Your first end-to-end encrypted chat मैसेज पर OK टैप करना होगा. अब आप चैट शुरू कर सकते हैं.