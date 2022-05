News18 हिंदी | May 07, 2022, 11:22 IST 20 मई को लॉन्च होगी Infinix Note 12 Series, मार्बल स्टूडियोज बना है पार्टनर Written by Shriram Sharma











स्मार्टफोन की दुनिया में स्थापित नाम इनफिनिक्स जल्द ही अपनी नई सीरीज Infinix Note 12 Series लॉन्च करने जा रही है. इनफिनिक्स नोट 12 सीरीज भारत में 20 मई को लॉन्च की जाएगी. इस सीरीज के फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

इस सीरीज के तहत 3 स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे. इनमें इनफिनिक्स नोट 12 (Infinix Note 12) और इनफिनिक्स नोट 12 टर्बो (Infinix Note 12 Turbo) शामिल हैं. तीसरे फोन के बारे में कोई जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है.

खास बात ये है कि Infinix Note 12 Series के लिए कंपनी ने मार्वल स्टूडियोज (Marvel Studios) के साथ साझेदारी की है. मार्बल स्टूडियोज की नई फिल्म डॉक्‍टर स्‍ट्रेंज इन द मल्‍टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) की थीम पर पेश किए जाएंगे.

Infinix NOTE 12 series के फोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ एमोलेड डिसप्ले दिया गया है. डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2,400 x 1,080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60Hz है. इनफिनिक्स का नया स्मार्टफोन मीडियाटेक Helio G88 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है.

इनफिनिक्स Note 12 स्मार्टफोन में 50MP का अल्ट्रा नाइट ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया. मुख्य कैमरे के साथ 2MP का मैक्रो और QVGA ऑक्सिलिरी मॉड्यूल दिया गया है. फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का सेल्फ़ी कैमरा दिया गया है.

पावर बैकअप के लिए इनफिनिक्स के इस फोन में 5000mAh क्षमता की बैटरी दी गई है. बैटरी 33W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इनफिनिक्स नोट 12 फोन एंड्रॉयड 11 पर आधारित Infinix XOS 10.6 पर रन करता है.

इनफिनिक्स की नोट 12 सीरीज के फोन वाइडवाइन एल1 स्क्रीन (widevine L1) सपोर्ट के साथ आएंगे. इससे यूजर्स को HD कंटेंट स्ट्रीम करने की सुविधा मिलेगी. यूजर्स के लिए हाई रेजोल्यूशन वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन की सुविधा मिलेगी.

कीमत की बात करें तो इनफिनिक्स की तरफ से अभी इस बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है. लेकिन टेक एक्सपर्ट की मानें तो इनफिनिक्स नोट 12 स्मार्टफोन की कीमत 16,000 रुपये हो सकती है. यह फोन 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा.