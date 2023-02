News18 हिंदी | Last Updated:February 01, 2023, 13:54 IST Infinix Zero Book Series लॉन्च, i9 प्रोसेसर से लैस है डिवाइस, मिलेगा फुल एचडी वेबकैम Infinix Zero Book Series भारत में लॉन्च हो गई है. इस सीरीज के डिवाइस में 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जो LED बैकलिट डिस्प्ले है. डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर AI ब्यूटीकैम वेबकैम दिया गया है. Written by Danish Musheer









Follow us on

1 / 6

Infinix ने भारत में अपने लैपटॉप की जीरो बुक सीरीज पेश कर दी है. इस लाइनअप में कंपनी ने दो मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसमें Infinix Zero Book और Zero Book Ultra शामिल हैं. कंपनी ने इनफिनिक्स जीरो बुक लैपटॉप में 12th जनरेशन Core i5 और Core i7 प्रोसेसर का ऑप्शन मिलता है. वहीं इनफिनिक्स जीरो बुक अल्ट्रा को 12th जनरेशन इंटेल Core i9 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है.

2 / 6

Infinix Zero Book सीरीज में IPS तकनीक के साथ 15.6 इंच का LED-बैकलिट डिस्प्ले दिया गया है. यह 1080 x 1920 पिक्सल के साथ आता है. इसमें फुल एचडी रेजोलूशन, 100 प्रतिशत एसआरजीबी कलर गैमट, 400 निट्स तक ब्राइटनेस और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल मिलता है. डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर AI ब्यूटीकैम, फेस ट्रैकिंग और बैकग्राउंड ब्लर से लैस फुल एचडी वेबकैम दिया गया है.

3 / 6

हुड के तहत इनफिनिक्स जीरो बुक सीरीज 12 वीं जेन के कोर i5 और i7 प्रोसेसर द्वारा संचालित होती है. इसे आइरिस Xe ग्राफिक्स भी दिया गया है. जीरो बुक मॉडल 16GB LPDDR5 रैम और 512GB NVMe PCIe 4.0 SSD स्टोरेज प्रदान करता है, जबकि जीरो बुक अल्ट्रा 32GB तक LPDDR5 रैम और 1 TB तक NVMe PCIe 4.0 SSD स्टोरेज के साथ आता है.

4 / 6

जीरो बुक सीरीज विंडोज 11 होम के साथ प्रीलोडेड आती है. यह 70Wh की बैटरी पैक करता है जो 96W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 1 एक्स यूएसबी-सी , 1 एक्स यूएसबी-सी (केवल डेटा), 2 एक्स यूएसबी 3.0 पोर्ट, 1 एक्स एचडीएमआई 1.4 पोर्ट, 1 एक्स माइक्रोएसडी जैसे विकल्प मिलते हैं. इसके अलावा डिवाइस में एक कार्ड स्लॉट, और 1 x 3.5 मिमी हेडफोन जैक मिलता है.

5 / 6

नोटबुक एजी ग्लास टचपैड और एक बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड से लैस है. डिवाइस के पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है. इसके अलावा यह दो एआई नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन और डीटीएस ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ चार स्पीकर के साथ आता है.

6 / 6

भारत में Infinix Zero Book सीरीज को दो मॉडल और चार वेरिएंट में पेश किया गया है. लैपटॉप को फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. Infinix Zero Book के Core i5, 16 जीबी रैम + 512 जीबी SSD वेरिएंटको ग्राहक 49,990 रुपये और Core i7 16 जीबी रैम + 512 जीबी SSD वेरिएंट को 64,990 रुपये में खरीद सकते हैं.वहीं, Infinix Zero Book Ultra का Core i9 16 जीबी रैम + 512 जीबी SSD वेरिएंट 79,990 रुपये में उपलब्ध है, जबकि Core i9 32 जीबी रैम और 1 टीबी SSD वेरिएंट को आप 84,990 रुपये में खरीद सकते हैं.