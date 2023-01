News18 हिंदी | Last Updated:January 20, 2023, 07:55 IST धूम मचाने आ रहा Zero Book Ultra लैपटॉप, Intel Core i9 प्रोसेसर से होगा लैस, यूजर्स कर सकेंगे धड़ाधड़ काम इंफीनिक्स Intel Core i9 प्रोसेसर से लैस Infinix Zero Book Ultra लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है. फ्लिपकार्ट ने अपने शॉपिंग पोर्टल पर इसका प्रचार करना शुरू कर दिया है. लैपटॉप में कंपनी 32GB तक LPDDR5 रैम दे सकती है. Written by Danish Musheer









इंफीनिक्स ने पिछले महीने Zero Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो180W चार्जिंग स्पीड और 200MP प्राइमरी कैमरा जैसे शानदार फीचर्ससे लैस था. ब्रांड अब अपने हाई-एंड जीरो-सीरीज लैपटॉप को इन्फिनिक्स जीरो बुक अल्ट्रा नाम से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. Infinix Zero Book Ultra में मिलने वाला Intel Core i9 प्रोसेसर मिलेगा. यह लैपटॉप 32GB तक LPDDR5 रैम के साथ आएगा. कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप बाजार में आते ही हलचल मचा देगा.

आधिकारिक रिलीज टाइमलाइन से पहले फ्लिपकार्ट ने अपने शॉपिंग पोर्टल पर जीरो बुक अल्ट्रा का प्रचार करना शुरू कर दिया है. लैपटॉप का लैंडिंग पेज वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है और अब इसे कुछ रोचक जानकारियों के साथ अपडेट किया गया है.

लैपटॉप का फ्लिपकार्ट पेज इस बात की पुष्टि करता है कि इंफिनिक्स जीरो बुक अल्ट्रा लैपटॉप इंटेल कोर i9 12वीं जेन के प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा. इसे 32GB तक LPDDR5 रैम और 1TB PCIe Gen 4 SSD स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा. लैपटॉप राइट स्पाइन पर एक क्विक स्विच के साथ आएगा, जिसमें तीन विकल्प होंगे. इनमें इको, बैलेंस और ओवरबूस्ट शामिल हैं.

लैपटॉप में मिलने वाला ओवरबॉस्ट मोड ज्यादा काम करने के लिए डिवाइस को पावर देगा. वहीं, इको मोड बैटरी की मदद कर सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है. बैटरी की बात करें तो लैपटॉप में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 70Wh की बैटरी होने की उम्मीद है. लैपटॉप के लेटेस्ट विंडोज 11 सॉफ्टवेयर चलने की उम्मीद है.

लैपटॉप के अलावा Infinix के देश में दो और डिवाइस लॉन्च करने की भी उम्मीद है. अफवाहें हैं कि कंपनी एक एंट्री-लेवल फोन Infinix Note 12i और एक मिड-रेंज डिवाइस Infinix Zero 5G 2023 लॉन्च कर सकती है. Infinix Note 12i फोन में मीडियाटेक के हेलियो चिपसेट के साथ 4 जी हैंडसेट होने की उम्मीद है, जबकि Infinix Zero 5G 2023 मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 एसओसी द्वारा संचालित होगा. उस चिपसेट के साथ Zero 5G 2023 हाल में पेश किए गए Redmi Note 12 Pro और Realme 10 Pro+ को टक्कर देगा.